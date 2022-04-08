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Катя Осадчая показала письмо 9-летнего мальчика маме, которую убили оккупанты (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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8 апреля, 12:53
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Семью мальчика попала под обстрел, когда на машине выезжала из Гостомеля
/ Фото: скриншот

Пока некоторые артисты родом из Украины слишком переживают за контракты в России, с каждым днем становятся известны новые подробности о зверствах рашистов. У себя в Instagram Катя Осадчая поделилась историей 9-летнего мальчика, у которого на глазах оккупанты убили маму.

Они убегали на машине из Гостомеля и их расстреляли орки. Мама погибла, мальчик 9 лет выжил. Он застрял в машине после аварии и не мог выбраться. Его вытащили люди и забрали к себе в подвал, – написала телеведущая

Телеведущая опубликовала письмо мальчика, которой он написал маме. Он поблагодарил за детство и пообещал хорошо себя вести.

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Скриншот: Instagram

Сколько боли…
Дети, вы не заслужили этот ужас…
Нет сил пережить детское горе, – написала Осадчая.

Напомним, ранее Катя Осадчая предложила беременной Регине Тодоренко приехать рожать в бомбоубежище

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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