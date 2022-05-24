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Катя Осадчая впервые показала селфи, которое она сделала 24 февраля

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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24 мая, 18:53
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24 мая – ровно три месяца после начала полномасштабного вторжения РФ. Известная украинская телеведущая поделилась с подписчиками воспоминаниями о том дне
Катя Осадчая показала селфи, сделанное 24 февраля
Катя Осадчая показала селфи, сделанное 24 февраля / Фото: instagram.com/kosadcha

Также Екатерина Осадчая, которая думает об усыновлении ребенка, показала и снимок, сделанный 24 февраля. Фото звезда разместила на своей страничке в Instagram.

Три месяца с начала полномасштабного вторжения. Я не знаю почему решила сделать фото в магазине, наверное, чтобы запомнить хронологию событий этого страшного утра, – пишет Осадчая.

Катя Осадчая сделала селфи в первый день полномасштабного вторжения РФ
Катя Осадчая сделала селфи в первый день полномасштабного вторжения РФ / Фото: instagram.com/kosadcha

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По словам Осадчей, ее семья проснулась в 4:30 утра от того, что за их забором сработало ПВО. Сейчас ведущая уже может делиться такой информацией, потому что на даный момент возле ее жилища уже нет никакой военной техники.

Как и все – с первых взрывов не понимание действий. Складывать, чемоданы, бежать за продуктами или куда-то ехать. В панике делали все и покупали продукты, которые потом привезли к родителям, и собирали чемоданы с минимумом вещей на всех, чтобы поместились в багажник, и выезжали, сначала к родителям неподалеку, там казалось безопаснее. А потом был долгий путь на запад Украины с двумя маленькими детьми и коляской на коленях, ведь она не помещалась в багажник – так и ехали все 19 часов, – делится Екатерина.

В комментариях к публикации Осадчей многие украинцы стали делиться своими историями и рассказывать, как прошел тот страшный день.

Напомним, Катя Осадчая показала письмо, которое 9-летний мальчик написал своей погибшей маме.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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