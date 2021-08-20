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Катя Осадчая вышла на связь после родов и впечатлила внешним видом (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
20 августа, 11:16
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После родов Екатерина Осадчая вышла на связь с поклонниками и порадовала свежим и энергичным внешним видом. Телеведущая также поблагодарила за поздравления
Екатерина Осадчая после родов
Екатерина Осадчая после родов / Фото: instagram.com/kosadcha

Еще вчера телеведущая Екатерина Осадчая родила третьего ребенка, а уже сегодня утром вернулась к работе. Знаменитость позировала в роддоме с огромным букетом гелиевых шаров и показала передвижную студию, которую организовала прямо там.

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Фотографиями телеведущая поделилась в своем Instagram-аккаунте. Екатерина призналась, что имя мальчика с Юрием Горбуновым они еще не выбрали.

Спасибо за такое невероятное количество поздравлений! Празднуем с малышом первые сутки его жизни. Все еще выбираем имя, – написала Катя Осадчая.

Катя Осадчая в роддоме
Катя Осадчая в роддоме / Фото: instagram.com/kosadcha

Телеведущая нанесла легкий макияж и надела белую рубашку, позируя для селфи в зеркале.

Катя Осадчая после родов
Катя Осадчая после родов / Фото: instagram.com/kosadcha

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Для Кати Осадчей и Юрия Горбунова – новорожденный – уже второй общий ребенок. В 2017 году у пары родился сын Иван.

Напомним, что у Екатерины есть старший сын Илья, который родился в браке с бизнесменом Олегом Полищуком. В сентябре Илье исполнится 19 лет. Осадчая рассталась с Полищуком в 2004 году.

Смотрите в ролике, как Юрий Горбунов заступался за Екатерину Осадчую:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Не думаю, что для этой власти я что-то значу. Думаю, что они меня не знают даже. Поэтому у меня не было каких-то ожиданий по поводу этого концерта... У меня никогда не было такого, чтобы я нигде не выступала на День Независимости. Но в работе артиста всегда есть момент, когда ты должен собрать себя в кулак и идти дальше.

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