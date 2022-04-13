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Каждый делает большое дело: Марина Кухар поблагодарила волонтеров за их огромные сердца

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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13 апреля, 17:24
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Популярная ведущая утренних выпусков новостей "Сегодня" на канале "Украина" Марина Кухар обратилась со словами благодарности ко всем волонтерам Украины
Марина Кухар обратилась к волонтерам с благодарностью
Марина Кухар обратилась к волонтерам с благодарностью / Фото: Instagram

Популярная ведущая утренних выпусков новостей "Сегодня" на канале "Украина" Марина Кухар на своей Instagram-странице записала видеообращение, в котором поблагодарила тех, кто не остается в стороне в это непростое время и помогает чем может.

Люди, вы невероятны. Каждый, абсолютно каждый, кого я видела за эти 48 дней войны, делает большое дело. Я не встретила ни одного человека, который тихо отсиживается. Рашистам в это никогда не поверить. Но все миллионы нас – каждый день работают для победы. Волонтерит – вся страна, – рассказала телеведущая.

С начала войны Марина Кухар тоже активно волонтерит. В Закарпатье, где она временно поселилась с детьми, занимается поиском жилья и обустройством беженцев из других регионов Украины. В частности, ведущая приютила в доме своей мамы четыре семьи переселенцев с детьми и продолжает помогать другим.

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По словам телеведущей, неважен масштаб помощи, ведь любое хорошее дело – большое или маленькое – это вклад в нашу общую победу над оккупантами.

И на самом деле не имеет разницы – мы ли в большой благотворительной организации, которая делает масштабные дела, или мы собираемся с подругами печь печенье для наших военных, пускаем ли в свой дом незнакомых людей, сбежавших от войны, или донатим средства на амуницию для наших Героев на передовой, или просто спасаем испуганное животное, потерявшее своих хозяев. Из всех этих больших и маленьких добрых дел – во мраке войны рождается свет победы. Я благодарю всех вас!, – отметила Марина Кухар.

Ранее Илона Гвоздева приняла участие в трогательном танцевальном флешмобе в поддержку Украины.

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Мария Коробова
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