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Когда скандал – повод попиариться: Наталья Могилевская пригласила Зианджу на свой концерт "ONA"

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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9 февраля, 20:55
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В Сети обсуждают новую публикацию певицы, которая решила анонсировать свой концерт, сыграв на недавнем скандале с бывшим подопечным
Могилевская пиарит новый концерт
Могилевская пиарит новый концерт / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Судя по новой публикации Натальи Могилевской, она решила привлечь к себе еще больше внимания. Так, вскоре должен состояться ее большой концерт, куда точно придет большое количество зрителей и звездных коллег. Но артистка решила воспользоваться ситуацией и упомянула еще и Зи Фамелу (Зианджу), скандал с которой в Сети набирает обороты, чтобы на шоу познакомиться и поговорить о "женском предназначении".

Кто знает, как на подобные проявления отреагируют поклонники, но в Сети уже говорят, что Наталья Могилевская, особо не стесняясь, хайпит на истории с Зи. Мы уже предвкушаем реакцию Зи Фамелу и комментарии публики.

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Напомним, на этой неделе разгорелся большой скандал между Натальей Могилевской и Зи Фамелу, ранее известной как Борис Апрель и Зианджа. Так, обсуждение началось после того, как Зи раскрыла в Инстаграм свою правду о работе с Натальей Могилевской и Аланом Бадоевым. По словам певицы, она пережила большое унижение и и даже поплатилась своей карьерой.

Позже Наталья Могилевская комментировала слова блондинки, хотя, по ее словам она с ней не знакома лично, зато хорошо знала Бориса Апреля. По ее словам, она не раз рисковала собственной репутацией, концертами и связями ради того, чтобы "продвинуть" революционного для того времени артиста. За Наталью Алексеевну также вступался Влад Дарвин.

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Наталья Могилевская пригласила на концерт Зи Фамелу
Наталья Могилевская пригласила на концерт Зи Фамелу / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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