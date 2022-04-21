Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua

Спирс задержали

Ремикс Мадонны

Галкин vs росСМИ

Кравиц и Татум

Хит Пономарева

Завещание Рурка
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Каждая строчка – в самое сердце: Коля Серга опубликовал непростой, но вдохновляющий стих о победе

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 апреля, 12:38
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Артист с оружием в руках продолжает вдохновлять украинцев на победу, публикуя важные строки
Это стихотворение стоит услышать каждому
Это стихотворение стоит услышать каждому / Фото: instagram.com/thekolya/

Популярный артист Коля Серга – один из тех, кто и словом, и делом демонстрирует любовь к Украине и продолжает поддерживать боевой дух украинцев в самое непростое время, в момент, когда Россия напала на нашу страну.

На своей странице в Instagram артист, ранее посвящавший строки затонувшему российскому крейсеру, опубликовал душераздирающий стих, который невозможно читать без слез. Каждая строчка отзывается всем украинцам, ведь мы все пострадали от российского сапога.

Реклама

Как только мы победим,
Над сердцами осядет дым.
И я встречу снова твой взгляд
И твой взгляд будет другим.
И твой запах будет другим
Безупречным таким и родным.
И я буду дышать только им,
Как только мы победим.

Мы поднимем свой дом из руин
Встретим тех, кто вернётся живым,
Раны вымоем, снимем броню,
И дороги очистим от мин.
Ну а тем кто погиб в этой тьме
Мы оставим окно в тишине
Сквозь него они будут смотреть
И гордиться собою вдвойне.

В память им создадим новый мир,
В память им и во благо живым.
Мир сплетённый из нитей любви,
С высочайшего сорта людьми.
Мы врага показали как бить,
А теперь всех научим любить.
Наш пример миру необходим,
И поэтому мы победим.

Реклама
Коля Серга

Мы продолжаем верить в наших защитников и скорую победу!

Напомним, ранее Потап делился "полезным" советом от поэта Орлуши для российских оккупантов.

К слову, что вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Жилища звезд
Звезды, чьи дома полностью или частично разрушены оккупантами
1
Евгений Синельников Евгений Синельников
2
Валерий Харчишин Валерий Харчишин
3
Игорь Кондратюк Игорь Кондратюк
4
Виктория Смиюха Виктория Смиюха
5
Илона Гвоздева Илона Гвоздева
6
Юрий Фалеса Юрий Фалеса
Украинки в Голливуде
Зарубежные актрисы украинского происхождения
Вера Фармига
Вера Фармига
Кэтрин Винник
Кэтрин Винник
Иванна Сахно
Иванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Мила Кунис
Мила Кунис
1 /2
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огневич Певица
Признание Златы

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять