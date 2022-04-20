Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua

Спирс задержали

Ремикс Мадонны

Галкин vs росСМИ

Кравиц и Татум

Хит Пономарева

Завещание Рурка
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Коля Серга признался, готов ли он выстрелить в противника

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 апреля, 12:42
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Коля Серга в эфире программы "Ранок з Україною" канала "Украина", где во время откровенного разговора с Лилией Ребрик и Анатолием Анатоличем признался, чем удивляют его украинские защитники и готов ли он к серьезным противостояниям с врагом
Коля Серга рассказал о службе в ВСУ
Коля Серга рассказал о службе в ВСУ / Фото: instagram.com/thekolya/

Коля Серга, который недавно показал переписку с Региной Тодоренко, с первых дней войны пополнил ряды ВСУ. За это время артист успел увидеть немало, однако признается, что любые вызовы судьбы, Украина сможет пережить благодаря невероятным людям, которые готовы стоять за родную землю.

В нашей части очень много добровольцев, здесь есть и бизнесмены, и госслужащие, и дальнобойщики… невероятное количество людей разных национальностей: молдаване, болгары, турки и т.д. Всех нас объединяет любовь к Украине. Даже тот, кто здесь не родился, готов умереть за эту страну! Настоящего украинца выказывает то, что ты готов сделать, а не только то, что ты можешь сказать, – комментирует Коля Серга.

Реклама

Для самого артиста война тоже стала определенным испытанием. Ему пришлось не только взять в руки оружие, но и быть готовым стрелять в противника.

Главным пунктиком сомнения был именно тот, смогу ли я стрелять? Но я понимал, что иду в ряды ВСУ и должен взять в руки оружие, а это значит, что должен воевать. А чем глубже я нахожусь в этих событиях, тем больше понимаю, что я готов!" – поделился Коля Серга.

Ранее Коля Серга посвятил стихи уничтоженному крейсеру "Москва".

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Жилища звезд
Звезды, чьи дома полностью или частично разрушены оккупантами
1
Евгений Синельников Евгений Синельников
2
Валерий Харчишин Валерий Харчишин
3
Игорь Кондратюк Игорь Кондратюк
4
Виктория Смиюха Виктория Смиюха
5
Илона Гвоздева Илона Гвоздева
6
Юрий Фалеса Юрий Фалеса
Украинки в Голливуде
Зарубежные актрисы украинского происхождения
Вера Фармига
Вера Фармига
Кэтрин Винник
Кэтрин Винник
Иванна Сахно
Иванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Мила Кунис
Мила Кунис
1 /2
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огневич Певица
Признание Златы

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять