Коля Серга рассказал, что в Буче оккупанты убили бывшего парня Регины Тодоренко

Рашисты расстреляли бывшего парня Регины Тодоренко, которая сейчас молчит о войне в Украине

Коля Серга рассказал о смерти друга / Фото: Скриншот из YouTube

Продолжают появляться новые историю о жестоких убийствах, которые совершали рашисты в Буче. Коля Серга рассказал, что узнал о гибели своего хорошего друга.

Алик погиб в Буче. Был застрелен в затылок. При этом он не был военным. Вышел из бомбоубежища 18 марта и больше не вернулся. Сейчас в процессе освобождения Бучи, поиска погибших нашли, в том числе, и его труп, – рассказал украинский ведущий в интервью оппозиционному российскому YouTube-каналу "Популярная политика".

/ Фото: Скриншот из YouTube

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Коля добавил, что такие новости выбивают из колеи, и реакция некоторых людей его тоже разочаровала.

Алик состоял когда-то в романтических отношениях с Региной Тодоренко. И меня это добило, продолжающийся игнор.

К слову, на днях Регина объяснила, почему она не будет говорить о нападении России. Все из-за того, что они с ее мужем Владом Топаловым не могут найти общий язык в вопросах войны в Украине.

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