Коля Серга утер нос премьеру Албании: реакция знаменитостей на членство Украины в ЕС

23 июня состоялся исторический момент: Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Как и где встретили эту новость звезды, а кто даже спел гимн ЕС – читайте в материале

Что украинские артисты думают о решении Евросоюза / Фото: Коллаж: Сегодня

Этого события украинцы ждали очень долго и вот кровью и потом во время полномасштабной войны с рашистским нашествием мы это одержали – Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС. Политики и президент Украины Владимир Зеленский уже поздравили соотечественников с такой победой. Также к поздравлениям присоединялись и звезды украинского шоу-бизнеса.

Кто из украинских артистов высказался о кандидатстве Украины на вступление в Евросоюз – читайте в нашем материале на сайте "Сегодня.

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Юлия Санина

Фронтвумен украинской рок-группы The Hardkiss объяснила в Instastories , что исторический и переломный момент наступил во время их концерта во Вроцлаве, Польша.

Скриншот Instastories

И пока мы играли на сцене, Украина стала кандидатом в Евросоюз. Я всех поздравляю с таким важным принятием важного решения, – высказалась артистка.

Владимир Дантес

Музыкант целый день волновался и ждал окончательно решения, мониторя новостные ленты. А узнав, что Украина стала кандидатом на вступление в ЕС, Дантес очень обрадовался. Кроме того, он вспомнил о вирусном меме относительно "каденции Порошенко":)

Сегодня очень важный день для страны. Я так волнуюсь и жду окончательного решения. Просто сижу и обновляю ленту. Премьер Люксембурга говорит, что нам дали этот статус. Но что ни говорите, этого кандидатства не было бы, если бы все это не было начато при каденции Порошенко, – шутя сказал артист.

Скриншот Instastories

Коля Серга

Музыкант не смог обойти комментарий премьер-министра Албании, который пожелал украинцам не питать ложных надежд относительно статуса кандидата в ЕС. Также политик отметил, что Албания и Македония находятся в этом статусе уже много лет.

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Скриншот Instastories

Для Албании и Македонии ЕС – это поезд, к которому они присоединились приставными вагонами. И, присоединившись, они ожидают, что это событие поможет им двигаться быстрее, дальше, добиться больших благ. Но, тем не менее, они всегда будут в хвосте, куда они присоединились. А Украина, присоединившись к этому поезду, стала толкателем и она будет толкать этот поезд еще быстрее и мощнее. И вместе с этим присоединением и в Украине заживется лучше, и всем остальным членам ЕС станет жить лучше. Поэтому Слава Украине! Поздравляю нас с этой победой! Далеко не последней, но очень важной!, – высказался артист.

Джамала

Певица, которая не так давно выступила в Каннах на одной сцене с президентом Украины, решила оригинально поздравить украинцев с предоставлением этого статуса. Она спела отрывок гимна Евросоюза или как его еще называют "Ода к радости". Отметим, музыка гимна представляет собой тему финала Девятой симфонии композитора Людвига ван Бетховена.

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Екатерина Осадчая

Украинская телеведущая также присоединилась к поздравлениям и поблагодарила европейское сообщество за то, что они приняли Украину в "свою семью".

Скриншот Instastories

Лилия Ребрик

Ведущая канала "Украина" назвала предоставление Украине статуса кандидата члена на вступление в ЕС историческим моментом!

Сегодня Украина официально получила статус кандидата на вступление в ЕС. Это отличная новость! Еще одна победа на пути к нашей великой Победе. Впереди много работы. Слава Украине! Героям нашим слава!, – написала звезда.

Святослав Вакарчук

Лидер группы "Океан Эльзы" объяснил, что это решение сейчас очень важно.

Для меня Европа всегда была о двух ключевых ценностях: достоинстве и свободе. Последние 8 лет и четыре месяца Украина бьется именно за это! И не только для себя, но и для всей европейской цивилизации. Поэтому сегодняшнее решение более чем актуально, – написал артист.

Алена Шоптенко

Знаменитая хореограф также порадовалась за Родину и еще одну нашу победу.

Скриншот Instastories

Юрий Горбунов

Ведущий подчеркнул, что теперь наша страна точно не вернется в "совковое прошлое".

Это отличная новость! Самое важное для Украины решение за все годы Независимости! Да, впереди много работы! Но Украина теперь на законных основаниях стала еще ближе к Европе, и никогда не вернется в совковое прошлое!, – написал Горбунов.

Ранее мы писали, что Украине даст кандидатство на вступление в ЕС. Какие минусы и плюсы в этом статусе – читайте в нашем материале.

Кстати, накануне этого исторического решения 17 звезд представили хит о несокрушимости Украины.