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Коляденко перед сексом с Билык пришлось сдавать анализы – признание шоумена

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
10 августа, 15:41
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Судья шоу "Співають всі" на телеканале "Украина" Дима Коляденко поделился откровениями о личной жизни с Ириной Билык
Дима Коляденко рассказал об интимной жизни с Ириной Билык
Дима Коляденко рассказал об интимной жизни с Ириной Билык / Фото: instagram.com/dima_kolyadenko

Известный певец и шоумен Дима Коляденко за кулисами шоу "Співають всі!" признался – именно он был инициатором всех громких ссор с Ириной Билык, но несмотря на это, мужчина всегда находил способ помириться со своей возлюбленной.

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По мнению шоумена, если люди ссорятся, значит они любят друг друга. Коляденко с Билык ссорились в раз в две недели.

То я выбрасывал диваны, то резал картины, то заклеивал ее косметику, а потом извинялся, бежал в самые дорогие магазины столицы и покупал самые дорогие и лучшие вещи. Мы жили по-итальянски — радовались, веселились, пели и ругались! Я ревновал, потому что я такой человек, мог ревновать её даже к столбу, – рассказал Дима Коляденко на съемках телеканала "Украина".

Ирина Билык и Дима Коляденко
Ирина Билык и Дима Коляденко / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

По словам артиста – любовь между ними была большая, доказательством чего стала история о первой близости звездной пары. Дима Коляденко признается – для того, чтобы перейти к следующему этапу их отношений, ему пришлось сделать несколько визитов в клинику.

Мы решили, что если у нас любовь, можно подождать и провериться. И меня её личный водитель отвез в медицинский центр, где я сдал анализы. Более того, мы ждали результаты две недели, – рассказал шоумен.

Дима Коляденко рассказал об отношениях с Ириной Билык
Дима Коляденко рассказал об отношениях с Ириной Билык / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

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Коляденко уточнил, что такой поступок доказывает серьезность его намерений.

Мы терпели и ничего страшного. И ради любви я готов на все. Просто я не люблю презервативы, поэтому берегу себя и партнершу. Я люблю, чтобы было по-любви и без всякой химии. Но для этого нужно сдавать анализы и ждать результаты", – прокомментировал судья проекта "Співають всі!"

Дима Коляденко рассказал, общается ли сейчас с Ириной Билык
Дима Коляденко рассказал, общается ли сейчас с Ириной Билык / Фото: пресс-служба

Сейчас же у бывших возлюбленных прекрасные отношения. Артист уверяет – на съемки шоу он приехал с вечеринки, где отдыхал в кругу близких друзей, среди которых и сама Ирина Билык.

Сегодня я могу сказать, что мы друзья, и мне так нравится, что мы дружим. Я дарю Ире подарки, она мне подарила прекрасный парфюм. Это случилось утром, и я так обрадовался, что не нужно заезжать в магазин за новым парфюмом — моя птичка уже позаботилась, чтобы я пах на съемках, – рассказал Коляденко.

Смотрите эксклюзивное интервью Димы Коляденко для программы "Зірковий шлях":

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Цитата дня

Талашко такой там не один. Когда я поступала в вуз, один из педагогов проявлял и ко мне подобные попытки, которые происходили при воздействии на него водки. Так, педагоги в вузе периодически пьют и на индивидуальных занятиях проявляют свою похоть, зная, что женщины будут молчать. Ибо кто они – народные, а кто эти, "иногородние".

Янина Соколова журналист, ведущая
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