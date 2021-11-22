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Коляденко поделился скандальными подробностями романа с Билык: "Я резал ее картины и жил под мостом с бездомными"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
22 ноября, 18:00
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Хореограф находился в отношениях с певицей несколько лет. Он не скрывает, что неоднократно устраивал любимой сцены ревности
Дмитрий Коляденко рассказал о непростых отношениях с Ириной Билык.
Дмитрий Коляденко рассказал о непростых отношениях с Ириной Билык. / Фото: instagram.com/bilyk_iryna, kolyadenkodima_official

Дима Коляденко, который уже объяснял, почему не женился на звезде, вспомнил, что он познакомился с Билык еще в 2001 году, когда она была замужем. Впрочем, этот факт не помешал хореографу пригласить певицу в ресторан.

Я пригласил ее в ресторан. Заказал шашлыки, хачапури, красное вино, вино белое. Принесли счет – мне не хватает денег , – вспомнил Коляденко в программе "ЖВЛ" .

Тогда шоумен оставил в залог свой перстень. Но забрать его уже не смог, потому что на следующий день узнал, что ресторан неожиданно сгорел. Вероятно, это уже был знак судьбы, однако Коляденко его не понял.

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Дима Коляденко рассказал, почему не женился на Ирине Билык
Дима Коляденко рассказал, почему не женился на Ирине Билык / Фото: instagram.com/dima_kolyadenko

Через несколько месяцев после первого свидания Билык рассталась с мужем. Впоследствии у нее завертелся роман с Коляденко. Но ко второму замужеству артистка не спешила. По словам шоумена, он делал ей предложение шесть раз, но каждый раз получал отказ.

Но при этом в паре бушевали страсти – Коляденко устраивал сцены ревности Билык, о чем его друзья тогда не знали.

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Я резал ее картины, выбросил диван из 13 этажа. Я заклеил ее косметику. Я шел босиком по Киеву. Я жил под мостом с бомжами, – рассказал Коляденко.

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко
Ирина Билык и Дмитрий Коляденко / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Через пять лет после очередного скандала Билык выгнала Коляденко из дома. Это был финал звездного романа.

Хореограф еще долго не мог успокоиться. Он впал в депрессию, отчаялся в женщинах и несколько лет посещал психотерапевта. Окончательно он успокоился, когда овладел новым хобби и увлекся картами таро.

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Смотрите интервью Димы Коляденко для программы "Звездный путь":

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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