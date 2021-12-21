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Коляденко поделился своими хитростями перед новогодними праздниками: Пьяным вы меня не увидите

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
21 декабря, 15:21
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Дима Коляденко за кулисами популярного шоу "Маска" откровенно рассказал, позволяет ли себе расслабиться в новогоднюю ночь и поделился хитростями потребления алкоголя
Гость шоу "Новорічна Маска" Дима Коляденко поделился своими хитростями.
Гость шоу "Новорічна Маска" Дима Коляденко поделился своими хитростями. / Фото: пресс-служба телеканала "Украина", kolyadenkodima_official

Уже в пятницу, 31 декабря, в 20:00 канал "Украина" покажет грандиозное шоу "Новогодняя Маска", где появится непревзойденный персонаж – Снежная Королева. Популярные артисты соберутся в известном зале, чтобы провести 2021 год и зарядить украинцев настроением накануне великого праздника.

Певец и шоумен Дима Коляденко, который рассказал о разводе с Еленой, также будет в зале праздничного шоу, чтобы вместе со зрителями и детективами разгадать тайны новых зимних героев, под масками которых спрятались популярные звезды. На съемках проекта Коляденко признался, позволяет ли себе пригубить в праздничную ночь.

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Да, но сильно я не напиваюсь. В новогоднюю ночь вы меня пьяным не сможете увидеть – я знаю свою норму. Могу выпить два бутылочки легкого игристого. А вот если выпью три – будет реально плохо. Придется на следующий день лежать и корить себя, – сказал артист.

Дмирий Коляденко станет гостем "Новоричної маски"
Дмирий Коляденко станет гостем "Новоричної маски" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Но несмотря на такой подход, Коляденко знает, как избавиться от похмелья, и делится секретами с поклонниками.

Утром принимаю таблетку – есть такие, которые очищают организм от алкоголя. Обязательно свежий воздух. А еще я брызгаю лицо водой, принимаю душ, выпиваю чашечку эспрессо и много минеральной воды, – рассказал Коляденко.

По словам шоумена, "чтобы напиваться в стельку и лазить на четвереньках – в его жизни такого не было, но ему хочется".

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Шоу "Новорічна Маска" объединит самых популярных артистов страны. В праздничную ночь помогать постоянным детективам шоу отгадывать знаменитостей под масками будут их коллеги – звездные гости, среди которых певицы Наталья Могилевская, Злата Огневич, Анастасия Приходько, SLAVA KAMINSKA, Миша Романова, Анна Тринчер, Ассия Ахат, Lida Lee, певцы Павел Зибров, Олег Скрипка, Дима Коляденко, Петр Черный, Gena VITER и Иво Бобул, актеры Дарья Трегубова и Павел Костицын, супермодель Алла Костромичева, фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук, лидер группы "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец, участники группы "ТНМК" Фагот и Фоззи, олимпийская чемпионка Ольга Харлан, блогер Олег Машуковский, шоумен JULIK, а также любимые ведущие канала "Украина" – Лилия Ребрик, Анна Панова, Олег Панюта, Алена Винницкая, Григорий Герман, Виталий Школьный, Максим Сикора, Юлия Галушка и ХАС.

Смотрите самую загадочную премьеру "Новогодняя Маска" на канале "Украина" 31 декабря в 20:00.

Кстати, в эту субботу на шоу "Маска" разоблачили еще одного персонажа. Кто скрывался под маской Котика – читайте здесь.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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