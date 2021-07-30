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Концерт Ани Лорак в Одессе пройдет под усиленной охраной – заявление организаторов

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
30 июля, 12:39
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Уже в августе Ани Лорак даст свой первый за семь лет концерт в Украине. Сольник артистки пройдет в Одессе. Организаторы боятся, что противники Лорак могут помешать мероприятию
Ани Лорак предоставят охрану на ее концерте в Одессе
Ани Лорак предоставят охрану на ее концерте в Одессе / Фото: instagram.com/anilorak

Уже 16 августа поклонники Ани Лорак смогут насладиться ее хитами в клубе "Итака" в Одессе. Но есть те, кто считает, что артистке не следовало бы приезжать в Украине с концертами, ведь она уже долгое время живет и выступает в России.

Из-за того, что концерт могут сорвать, как сообщает "Страна", организаторы усилили охрану.

Да, мы будем привлекать МВД и обеспечивать безопасность тех, кто придет послушать любимую артистку. Такие же меры предосторожности, насколько мне известно, будут и на концертах Лободы и Басты, – говорит организатор концерта Лорак Артем Вознюк.

По словам Вознюка, ему угрожают в соцсетях, а недавно он был внесен в базу сайта "Миртовторец".

Ани Лорак выступит в Одессе
Ани Лорак выступит в Одессе / Фото: instagram.com/anilorak

Ани Лорак находится в дружеских отношениях с ТОП-звездами российского шоу-бизнеса – к примеру, с Филиппом Киркоровым. Несмотря на осуждение со стороны украинцев, Ани продолжает выступать в России, но нередко приезжает в Украину.

Ранее мы сообщали, что знаменитый украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк придумал свой "плейлист" для Ани Лорак, которая в августе собирается дать два сольных концерта в Одессе.

Ранее Ани Лорак приезжала в Украину, но не раскрывала цель визита.

Украинский продюсер рассказал о дружбе с Ани Лорак и о том, как он относится к ее выступлениям в России:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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Ксения, безусловно, неординарный, яркий, необычный человек. Мне хватает силы воли это признать. Иначе, я бы не работала и не дружила. Мне с ней друг другу как партнеры, друзья и товарищи категорически не подходим, потому что критерии дружбы у нас разные. Это не говорит о том, что кто-то из нас лучше, а кто-то хуже. Это говорит о том, что мы два абсолютно разных человека

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