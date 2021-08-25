Концерт ко Дню Независимости Украины заставил плакать тысячи зрителей: реакция Сети

Вчера на НСК "Олимпийский" прошел яркий концерт, посвященный 30-летию независимости Украины. Удивительное световое шоу, красивая хореография, любимые хиты миллионов – этот концерт определенно войдет в историю

Как прошел концерт ко Дню Независимости Украины 2021 / Фото: Скриншот из YouTube

24 августа на главном стадионе страны состоялось самое долгожданное событие месяца. Накануне вокруг концерта "Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны" разразилось немало скандалов, так как многих артистов не пригласили, но, несмотря на это, украинцы остались в восторге от шоу: громкие аплодисменты, танцы, подсветка телефонами и слезы счастья.

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После концерта гости и зрители поспешили поделиться первыми эмоциями и впечатлениями, но разъединились во мнениях. Кому-то не хватило выступления любимых звезд, других же – наоборот переполнили чувства.

Реакция Сети на концерт ко Дню Независимости Украины

Многие зрители были растроганы появлением Тараса Петриненка на концерте. Прослезиться заставило и "оживление" Кузьмы, с которым пел весь стадион.

"Никогда в жизни так много не плакала, как сегодня. Слезы рекой, от восторга. Каждая песня до глубины души. Каждая такая родная, такая любимая. Пели всей семьей. Спасибо создателям и исполнителям"

"Тарасу Петриненко низкий поклон. Выросла на ваших песнях"

"Спасибо за Андрея Кузьменко! Светлая память..."

"Невероятная сцена. И лучшие украинские песни. Будь счастлива, Украина!"

"За Петриненко респект, супер артист. С Украиной от рождения и до сегодня"

"Во время "Червоной рути" все тело в мурашках"

"Концерт очень красивый! Песни и артисты у нас невероятные"

"Больше всех кайфовал на сцене Олег Скрипка"

"DZIDZIO – это огонь!"

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В то же время некоторые зрители расстроились из-за того, что не было группы The Hardkiss и БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.

"Где The Hardkiss и БЕZ ОБМЕЖЕНЬ?"

"Очень ждал The Hardkiss в конце. Жаль, что их не было"

"Чудесный концерт. Но до последнего ждала Тартак "Мій лицарський хрест". Я разделяю взгляда Сашка Положинского и понимаю, почему он не выступал. Кто-то знает, почему не было The Hardkiss? Песня "Журавли" должна была прозвучать, как по мне"

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Другие же зрители остались недовольны тем, что происходящее на сцене не транслировалось на экраны. Гостям, которые сидели в отдаленных частях стадиона не было видно артистов. В частности, вспомнили номер Натальи Могилевской.

"К сожалению, вас видели только те, кто был под сценой. Все другие зрители на концерте вас не видели. Организаторы плохо подумали о людях и не включили на экраны, как всегда делают на концертах".

"Задумка концерта очень классная! Но увы упустили момент, что с трибун ничего не видно, только звук"

"Как интересно, что не показали шоу дронов. Как они начали врезаться людям на головы. Концерт полный треш, это только с телеверсии все красиво, а там полная ж**а творилась. Могилевская своей лодкой людей в фанке чуть не поубивала".

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Как завершился концерт ко Дню Независимости Украины:

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