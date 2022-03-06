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"Конченный психопат и террорист!": звезда сериала Универ рассказала россиянам, кто такой Путин

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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6 марта, 20:49
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Украинская актриса Анна Кузина, прославившаяся благодаря роли Яны Семакиной в "Универе", осудила действия Путина и поблагодарила ВСУ за защиту
Анна Кузина поддержала Украину и осудила Путина.
Анна Кузина поддержала Украину и осудила Путина. / Фото: Instagram

Звезды продолжают призывать Путина забрать свои войска из Украины и прекратить войну. Кстати, Максим Галкин один из первых российских знаменитостей, кто поддержал украинский народ.

Также Анна Кузина не смогла промолчать про нападение РФ на родину. Актриса призналась, что получает много гневных сообщений от российских поклонников, осуждающих поддержку Украины.

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В своем Instaобращении к гражданам РФ Кузина подчеркнула, что россияне дезинформированы, однако должны знать правду.

Я хочу вам сказать, что Владимир Путин воюет в Украине. В 2014 году он развязал войну на Донбассе. Сейчас вторгся в Украину. И я заявляю, что он – военный преступник. Он мировой террорист. То, что он делает – преступление против человечества , – заявила артистка.

По мнению Кузиной, если российские и белорусские военные откажутся идти воевать в Украину, то удастся избежать ужасных последствий для всего человечества.

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Я уверена, что если солдаты из России и Беларуси откажутся идти воевать в Украину, то можно остановить это. Если ничего сейчас не делать, все может плохо закончиться для всех нас, для всего человечества . У руля России коннченый психопат, – подчеркнула Анна.

Со слезами на глазах Кузина поблагодарила Вооруженные силы Украины за героизм и спасенные жизни украинцев.

Напомним, 41-летняя Анна Кузина долгое время работала в Москве, однако последние годы жила и строила карьеру в родном Киеве.

Ранее российский певец Алексей Кортнев осудил российскую власть и вспомнил, когда она еще всех обманула. В то же время писатель Борис Акунин объяснил, что у Путина происходит в голове.

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Анастасия Рогожинская
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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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