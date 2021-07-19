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Кондратюк объяснил, почему в Украине не запрещают концерты звезд, которые выступают в России

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
19 июля, 14:36
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В августе этого года в одном из клубов Одессы запланированы сразу несколько концертов певицы Ани Лорак, которая уже долго время выступает и живет в России
Игорь Кондратюк раскритиковал концерт Ани Лорак в Украине
Игорь Кондратюк раскритиковал концерт Ани Лорак в Украине / Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/kondratiuk_official

Игорь Кондратюк ранее уже раскритиковал планы Ани Лорак выступить в одном из клубов Одессы. Напомним, это будет первое официальное выступление Лорак в Украине с 2014 года. Известный телеведущий объяснил, почему украинским артистам, которые выступают в России, нужно запрещать давать концерты в Украине

Телеведущий не согласен с мнением, что музыка должна быть вне политики.

"Я вообще не уважаю таких людей. С марта 2014 года для меня нет возможности поехать в Россию. Забирать звание Заслуженной артистки Украины у Лорак необязательно, но нужно просто сделать вид, что ее нет. Закон о коллаборантах не принимают, потому что во всем есть денежный интерес", – сказал Игорь Кондратюк в комментарии изданию "Обозреватель".

Игорь Кондратюк
Игорь Кондратюк / Фото: facebook.com/kondratjukigor

По мнению телеведущего, нужно запретить украинским артистам, которые выступают в России, давать концерты в Украине.

"Это политическое решение, но не все люди понимают это, потому что у них нет мозгов. Мне странно жить в стране, которая одной рукой воюет с Россией, а другую пожимает", – сказал Игорь Кондратюк.

В тренде

Ранее Ани Лорак приезжала в Украину, но не раскрывала цель визита.

На сцене Ани Лорак блистает в ярких образах, а вот в жизни певица предпочитает натуральный макияж. Тренд на естественную красоту сейчас в моде, многие украинки доказывают это на личном примере.

Смотрите интервью, в котором известные украинский продюсер рассказал о дружбе с Ани Лорак и как он относится к ее выступлениям в России :

Ранее мы рассказывали, Ани Лорак предпочитает работать с украинскими режиссерами. Не так давно Ани Лорак выступила на фестивале "Жара" в Москве. Номера для музыкального фестиваля ей ставил украинский режиссер Герман Ненов

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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