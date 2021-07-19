Кондратюк объяснил, почему в Украине не запрещают концерты звезд, которые выступают в России

В августе этого года в одном из клубов Одессы запланированы сразу несколько концертов певицы Ани Лорак, которая уже долго время выступает и живет в России

Игорь Кондратюк раскритиковал концерт Ани Лорак в Украине / Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/kondratiuk_official

Игорь Кондратюк ранее уже раскритиковал планы Ани Лорак выступить в одном из клубов Одессы. Напомним, это будет первое официальное выступление Лорак в Украине с 2014 года. Известный телеведущий объяснил, почему украинским артистам, которые выступают в России, нужно запрещать давать концерты в Украине

Телеведущий не согласен с мнением, что музыка должна быть вне политики.

"Я вообще не уважаю таких людей. С марта 2014 года для меня нет возможности поехать в Россию. Забирать звание Заслуженной артистки Украины у Лорак необязательно, но нужно просто сделать вид, что ее нет. Закон о коллаборантах не принимают, потому что во всем есть денежный интерес", – сказал Игорь Кондратюк в комментарии изданию "Обозреватель".

Игорь Кондратюк / Фото: facebook.com/kondratjukigor

По мнению телеведущего, нужно запретить украинским артистам, которые выступают в России, давать концерты в Украине.

"Это политическое решение, но не все люди понимают это, потому что у них нет мозгов. Мне странно жить в стране, которая одной рукой воюет с Россией, а другую пожимает", – сказал Игорь Кондратюк.

Ранее Ани Лорак приезжала в Украину, но не раскрывала цель визита.

На сцене Ани Лорак блистает в ярких образах, а вот в жизни певица предпочитает натуральный макияж. Тренд на естественную красоту сейчас в моде, многие украинки доказывают это на личном примере.

Смотрите интервью, в котором известные украинский продюсер рассказал о дружбе с Ани Лорак и как он относится к ее выступлениям в России :

Ранее мы рассказывали, Ани Лорак предпочитает работать с украинскими режиссерами. Не так давно Ани Лорак выступила на фестивале "Жара" в Москве. Номера для музыкального фестиваля ей ставил украинский режиссер Герман Ненов