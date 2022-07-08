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"Кондратюк подлый человек": Виталий Козловский рассказал за что продюсер хочет 5000 долларов

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8 июля, 12:20
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Уже 10 лет продолжаются споры между шоуменами. В откровенном интервью певец признался, почему пользуется только наличными и на какие финансовые урегулирования согласился Кондратюк
Виталий Козловский и Игорь Кондратюк до сих пор не могут решить финансовые вопросы
Виталий Козловский и Игорь Кондратюк до сих пор не могут решить финансовые вопросы / Фото: Коллаж: Сегодня

Расставание Виталия Козловского с Игорем Кондратюком дается певцу непросто. 37-летний артист до сих пор не выплатил огромную сумму денег бывшему продюсеру. Есть судебные решения, которые Козловскому приходится выполнять. И, несмотря на полномасштабную войну, этот звездный спор, который длится 10 лет, так и не подошел к финалу.

В интервью "Слава+" Козловский признался, что думал продать киевское жилье отца, который умер в прошлом году. Но даже этого не хватило бы, чтобы удовлетворить финансовые требования продюсера. Уже не говоря о том, чтобы согласиться на специальное предложение от Кондратюка.

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Он согласился: "Да, эти задолженности вы мне отдаете. А если хотите выполнять свой старый репертуар, то вам придется за каждую песню заплатить по 5000 долларов". Условно, взять пять суперхитов тех времен. Это еще плюс 25 тысяч , – поделился Козловский.

Таких денег у Виталия нет. Певец мечтает закрыть все долги перед бывшим продюсером и планирует рождение детей. Но сейчас Козловский даже не может пользоваться банковскими картами, чтобы рассчитываться за те или иные услуги.

Сегодня на мне висят миллионы, которые я должен ему заплатить. Я не пользуюсь карточками, потому что любая цифра, 100 гривен, 50, которые попадут на эту карту, они сразу будут арестованы, – рассказал Славе Демину Козловский.

Виталий Козловский не может петь свои старые песни
Виталий Козловский не может петь свои старые песни / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Певец уверяет: будь у бывшего продюсера более сильный авторитет в стране, то о своей карьере Виталий бы уже давно забыл.

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Я понимаю, если бы у Кондратюка были другие возможности, и он был высокопоставленным чиновником, он бы меня точно закатал в асфальт. Просто меня не было бы, – подытожил Козловский.

Ранее мы рассказывали, что сестра покойной актрисы "Дизель шоу" Марины Поплавской показала переписку трупы в день аварии.

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Рома Семыкин
Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня

В СМИ с 2015 года. Работал журналистом, редактором, линейным продюсером на развлекательно-информационных телевизионных проектах (преимущественно утренних шоу). С шоу-бизнесом уже давно на «ты». С места событий освещал «Евровидение», Одесский международный кинофестиваль, концерты популярных исполнителей, музыкальные фестивали и т.п. Сотни интервью с украинскими и мировыми знаменитостями. Чего уж там, брал комментарий у Пэрис Хилтон :) Так что в планах - интервью с ее подружкой, Бритни Спирс. Еще бы, пятый студийный альбом поп-принцессы «Blackout» вдохновляет на самые крутые идеи. В команде "Сегодня" с 2022 года.

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