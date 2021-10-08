Кондратюк разгромил Ани Лорак за интервью в Украине: У нее нет мозгов

Ани Лорак дала первое за последние семь лет интервью в Украине, в котором рассказала, почему вся ее деятельность сосредоточена в России

Кондратюк прокомментировал скандальное интервью Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak, facebook.com/kondratjukigor

Лорак заявила, что в Украине ей "было тесно", а говоря о травле со стороны украинцев намекнула на политический заговор против нее.

Высказывания Ани Лорак не обошел стороной Игорь Кондратюк, который снова разгромил певицу в своем Facebook-посте. Он написал, что Каролина – яркая артистка, но у нее нет мозгов:

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Каролина – яркая иллюстрация талантливой, магнетической даже девушки-артистки, в которой, простите, мало мозгов. Это иначе не назвать. Она даже не поняла – почему "ее не поддержали украинские политики".

Кондратюк добавил, что Украина должна "назвать коллаборационистов из РФ коллаборационистами, и урезать их гражданские права".

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В том самом интервью Лорак также призналась, что перестала выступать в Украине из-за "политического заказа":

Я перестала давать концерты, потому что я почувствовала, что есть заказ политический от определенных лиц. А участвовать в какой-то игре у меня нет времени. Поэтому, когда заказчики немножко отошли в сторону, насколько я понимаю, появилась возможность дать концерты.

Напомним, что в августе Ани Лорак дала два концерта в Одессе, а позже презентовала песню на украинском языке.