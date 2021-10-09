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Кондратюк сравнил украинских артистов в РФ с французскими куртизанками, сотрудничавшими с гитлеровцами

Эксклюзив
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
9 октября, 09:51
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В августе этого года Ани Лорак впервые за семь лет дала сразу два концерта в Украине. Они прошли в Одессе. Там же выступила и Лобода. Обе артистки гастролируют по РФ
Игорь Кондратюк резко высказался об украинских артистах в РФ
Игорь Кондратюк резко высказался об украинских артистах в РФ / Фото: facebook.com/kondratjukigor

После того, как Игорь Кондратюк резко высказался о возвращении Ани Лорак в Украину, "Сегодня" поинтересовались у продюсера и ведущего, почему, по его мнению, украинские артисты, выступавшие в РФ, стали возвращаться домой.

Игорь ответил, что ему "все равно", по какой причине артисты снова стали выступать в Украине, сравнив всех украинских певцов и актеров, которые выступают в России, с французскими проститутками во время Второй мировой войны. Он припомнил артистам о погибших на Донбассе, об оккупации Крыма и судьбе крымских татар.

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Украинские селебритиз-любители Путина, должны поинтересоваться судьбой французских проституток, сотрудничавших с гитлеровцами во время оккупации. Их ловили, стригли наголо, над ними смеялись и их презирали. И проституткам тоже нужны были деньги, и они говорили, что "проституция вне политики", – отметил Кондратюк в комментарии "Сегодня".

/ Фото: instagram.com/kondratiuk_official

По мнению продюсера и ведущего, многое также зависит от украинской власти. Что же касается Ани Лорак, которая вернулась в Украину, то Игорь заявил, что "как певица, творчество которой он любил, для него она исчезла".

Петиция Кондратюка

Продюсера волнуют не столько украинские артисты, которые ездят в РФ, сколько российские, которые приезжают в Украину. В сентябре Игорь Кондратюк создал петицию и призвал всех украинцев подписать ее. Суть в том, чтобы запретить российским артистам выступать в Украине.

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Петицию по состоянию на сейчас за почти 17 дней подписало 23 300 граждан. Нужны еще 1 700 голосов. Надеюсь, к концу недели они поступят. Кто подписал петицию – я не знаю. Хотя я просил коллег по смс "обратить внимание и подписать, и распространить, если разделяют такую мою гражданскую позицию". Публично в эфире Радио НВ о подписании сказал Сергей Притула, кажется, – поделился с нами Игорь Кондратюк.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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