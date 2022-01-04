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Кондратюк возмущен концертами Лорак в Украине: "Это средневековая дикость и неуважение"

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Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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4 января, 16:15
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На днях Ани Лорак, которая живет и работает в России, анонсировала мини-тур по Украине. Что думает о таком камбэке певицы известный украинский продюсер – читайте ниже
Игорь Кондратюк высказался по поводу будущих гастролей Ани Лорак по Украине.
Игорь Кондратюк высказался по поводу будущих гастролей Ани Лорак по Украине. / Фото: facebook.com/AniLorak, facebook.com/kondratjukigor

Имя Ани Лорак все чаще начало появляться в украинском инфопространстве. В прошлом году артистка впервые за семь лет выступила на родине – она дала концерт в Одессе, а еще записала трек на украинском языке.

Однако на этом гастроли Лорак по Украине не закончились, и уже весной 2022 года она планирует дать сразу три концерта – в Харькове, Запорожье и Херсоне. Такое внезапное возвращение певицы на родину вызвало больше возмущения, чем восторга.

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Ани Лорак анонсировала мини-тур по Украине
Ани Лорак анонсировала мини-тур по Украине / Фото: instagram.com/anilorak

"Сегодня" поинтересовались у артистов и продюсеров, что они думают об украинских артистах, которые давно работают в РФ, но сейчас резко возвращаются домой, в тому числе это касается Лорак.

Продюсер Игорь Кондратюк назвал такой камбэк "испанским стыдом" и заявил, что для него такой певицы, как Ани Лорак, не существует уже почти восемь лет.

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Для меня с 2014 года не существует певицы Ани Лорак. Ее концертный тур по городам Украины после того, как она все годы войны выступала в стране-агрессоре, – это средневековая дикость и неуважение ко всем украинцам. Такое возможно из-за отсутствия закона о коллаборации и коллаборантах в Украине. Это испанский стыд, – рассказал нам Кондратюк.

Отметим, что продюсер не впервые резко высказывается о возвращении Лорак на родину. Еще осенью после интервью певицы в Киеве он написал, что Каролина – яркая артистка, но у нее нет ума.

Также о возвращении украинских артистов из РФ уже успел высказаться народный артист Украины Павел Зибров. Читайте в материале, что думает о коллаборантах певец.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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