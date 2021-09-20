Кондратюк возмутился выступлением Успенской в Киеве: Поклонница убийц украинцев

Известный украинский продюсер и телеведущий выступает за то, чтобы запретить российским артистам, поддерживающим политику власти РФ, выступать в Украине

Игорь Кондратюк возмущен тем, что Любовь Успенская выступила в Киеве / Фото: instagram.com/kondratiuk_official

Игорь Кондратюк, который недавно раскритиковал выступление украинской певицы Ани Лорак в Одессе, считает, что Любови Успенской не стоит выступать в Украине.

Вчера российская певица Любовь Успенская дала сольный концерт во Дворце "Украина", чем вызвала возмущения не только Кондратюка, но и многих других украинцев. Несмотря на это, концерт артистки прошел с аншлагом.

Банальная дурочка – поклонница убийцы Х**ла. Какая с*ань в голове руководителей Дворца "Украина" и их кураторов? – написал Игорь в Facebook.

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В комментариях ему ответили, мол, "спрос рождает предложение", на что Кондратюк ответил:

Как можно создавать спрос на поклонницу убийц украинцев? Это какое дерьмо должно быть в голове? – написал ведущий.

Скриншот: Facebook

Игорь также отметил, что те, кто купил билеты на концерт – второстепенные по отношению к тем, кто разрешает Успенской и другим российским артистам, которые поддерживают политику Путина, выступать в Украине и предоставляют им площадки для концертов.

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В комментариях многие пользователи Facebook согласились с Игорем, подчеркнув, что выступление Любови Успенской в Украине было неуместным.

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