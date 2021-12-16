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Конкурс "Мисс Мира-2021" вынужденно отменили за 6 часов до начала – в чем причина?

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
16 декабря, 21:32
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Долгожданный конкурс красоты, который должен был пройти в Пуэрто-Рико в ночь с 16 на 17 декабря, экстренно перенесли на неопределенные сроки
Конкурс "Мисс Мира-2021" отменили из-за коронавируса
Конкурс "Мисс Мира-2021" отменили из-за коронавируса / Фото: facebook.com/missukraineofficial

Еще за 6 часов до начала церемонии никто не подозревал об отмене грандиозного шоу. Как известно, репетиция прошла на "ура" и девушки успели презентовать свои национальные костюмы.

Из-за чего отменили конкурс "Мисс Мира-2021"?

Стало известно, что у нескольких участниц был обнаружен коронавирус. Для безопасности других конкурсанток, а также персонала и зрителей, оргкомитет вынужден был отказаться от проведения церемонии.

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Как сообщили на официальном аккаунте Miss world, по совету медиков, все контактные лица немедленно отправлены на карантин. Самочувствие всех конкурсанток будут контролировать врачи, чтобы избежать повторных заражений.

Когда теперь состоится "Мисс Мира-2021"?

Точная дата для повторного проведения церемонии награждения пока неизвестна. Организаторы мероприятия сообщили, что на данный момент финал переносится минимум на 90 дней.

Мы с нетерпением ждем возвращения наших конкурсанток (которых мы узнали и полюбили), чтобы побороться за корону Мисс Мира, – сказала Джулия Морли, генеральный директор Miss World Ltd.

Напомним, что представлять Украину на конкурсе будет 22-летняя Александра Яремчук. Девушка посоревнуется за корону и титул "Мисс Мира-2021" с 32 конкурсантками из других стран.

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