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Конвертов с результатами было три: Суспільне объяснило ошибку во время Нацотбора

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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14 февраля, 15:57
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Скандал с Нацотбором на "Евровидение-2022" продолжается. Общественный вещатель проводит пресс-конференцию, чтобы объяснить все спорные моменты
Суспільне прокомментировало скандал на Нацотборе
Суспільне прокомментировало скандал на Нацотборе / Фото: instagram.com/alinapash, скриншот

Во время оглашения результатов зрительского голосования в финале Нацотбора произошла большая путаница: ведущий Тимур Мирошниченко сначала назвал одни баллы, позже попросил прощения, заявив, что ошибся, и озвучил совсем другие баллы участников. При этом турнирная таблица, которая обычно выведена на экраны на главной сцене, исчезла и не появилась.

Позже Тимур объяснил, что во всем виновата редактор, которая диктовала ему баллы в специальный наушник. Она перепутала столбики, в которых написаны баллы зрительского голосования и общие баллы в сумме с оценками жюри.

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Но у всех возник вопрос: откуда редактор узнала баллы, если во время эфира сказали, что конверт с результатами есть только у аудитора, которая передала его Тимуру Мирошниченко.

Журналист сайта "Сегодня" посетил пресс-конференцию и задал этот вопрос представителям Суспільного. На вопрос ответил Алексей Гончаренко, генеральный продюсер продакшена Friends Production, который вместе с Суспільним проводил Нацотбор.

Компанией PwC было сделано один главный конверт, с которым Елена Волкова (партнер PwC в Украине – Ред.) и вышла на сцену, и две копии, которые она тоже проверила. Одна копия была передана в ПТС – человеку, который делал итоговую таблицу, а вторая – редактору, которая допустила фатальную ошибку и которая была на "ухе" у Тимура Мирошниченко, – объяснил Алексей.

Скриншот: YouTube

Отметим, что листок с результатами голосования группа KALUSH, которая заняла второе место, попросила показать публично. На запрос музыкантов Суспільне отказалось предоставлять эти данные. Позже представитель вещателя объяснили, что не имеют права по частному запросу предоставлять данные голосования.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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