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Копия отца! Ольга Фреймут поделилась редким фото с сыном в его день рождения

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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8 мая, 16:20
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Сегодня сыну телеведущей Валерию исполнилось 6 лет. По этому поводу Фреймут решила показать трогательное фото с ними
Сегодня у сына Ольги Фреймут и Владимира Локотка день рождения
Сегодня у сына Ольги Фреймут и Владимира Локотка день рождения / Фото: instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут чаще делится в соцсетях советами по этикету, за которые его резко критикуют. И лишь изредка телеведущая решается рассказать о своих детях и показать их.

Впрочем, сегодня есть повод для семейных публикаций – у самого младшего сына Фреймут день рождения.

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В Instagram Ольга опубликовала редкое фото с сыном Валерием и вспомнила, каким был этот день шесть лет назад.

Ольга Фреймут со своим сыном Валерием
Ольга Фреймут со своим сыном Валерием / Фото: instagram.com/freimutolia

Шесть лет назад киевское утро было ласковым, я вспоминаю его в деталях, к шелесту листьев в нашем саду, к улыбке папы, когда он взял тебя на руки в родильной комнате... Валерий. Ты появился на свет в День Матери, – написала телеведущая.

Отметим, Ольга Фреймут с детьми после начала войны уехала из Украины в Лондон. Звезда говорит, что ее сын в свой день рождения загадал миру и возвращение домой.

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Вчера ты по-взрослому попросил нас: "Я так жду сюрприза, чтобы Украина на мой день рождения победила." Эту просьбу я переадресовываю небесам. Мамы Украины, нам сегодня гордо, радостно, горько, больно. Но мы счастливы, мы воспитываем достойных сыновей и дочерей! Скоро снова по Украине раздастся детский смех, мы соберемся большими семьями за щедрым столом. И будет победа, – добавила телезвезда.

Ведущая также показала, какие подарки получил Валерий в праздник.

Скриншот Instagram

Фолловеры присоединились к поздравлениям в комментариях. Некоторые даже подчеркнули, что сын Фреймут растет копией своего папы:

  • Какой красивый сынулька.
  • Мамино солнышко.
  • Он так похож на папу. С днем рождения, маленький. Пусть жизнь радует приятными сюрпризами, будь здоров и счастлив.
  • Так похож на папу! Пусть будет счастливым!
  • Мамин взгляд.
Скриншот Instagram

Кратко о детях Ольги Фреймут

Телеведущая с мужем и детьми
Телеведущая с мужем и детьми / Фото: instagram.com/freimutolia

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У Ольги Фреймут – трое детей. Так, самую старшую дочь Злату ведущая родила в 2006 году в Лондоне от британца Нила. В 2016 году телеведущая во второй раз стала мамой – она родила сына своему нынешнему мужу Владимиру Локотко. А через год у пары родилась дочь Евдокия.

Напомним, ранее Ольга Фреймут высказалась о внешности дочери Златы Митчелл, которая живет и учиться в США.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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