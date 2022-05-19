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Кот Степан из Харькова получил престижную премию в Каннах

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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19 мая, 10:22
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Любимый четвероногий блогер Украины кот Степан из Харькова стал обладателем престижной блогерской премии на фестивале в Каннах
Кот Степан получил премию World Influencers and Bloggers Awards
Кот Степан получил премию World Influencers and Bloggers Awards / Фото: instagram.com/loveyoustepan/

Харьковский кот Степан продолжает собирать блогерские награды в свою коллекцию. Накануне пушистый инфлюэнсер стал лауреатом премии World Influencers and Bloggers Awards 2022, на которую был номинирован в апреле этого года.

Церемония награждения прошла в Каннах, в пятизвездочном отеле Martinez, и на ней собрались представители разных организаций, блогеры и инфлюэнсеры со всего мира. Средняя стоимость билета на торжество составила 1000 евро.

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Кот Степан появился на премии в сопровождении известного TikTok-блогера Khaby Lame. Фотографиями с мероприятия пушистый украинец поделился в Instagram.

Спасибо вам всем! Я очень, очень счастлив! – поблагодарил всех своих фанатов кот Степан.

Как и сообщали организаторы World Influencers and Bloggers Awards, во время проведения награждения были собраны средства для помощи детям, пострадавшим во время войны в Украине.

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Вместе с котом Степаном на награды были номинированы и украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, а также певица Джамала.

Также, как мы сообщали ранее, за рубежом кот Степан и его хозяйка заняты волонтерской деятельностью – пушистый блогер помогает собирать средства для помощи своим четвероногим собратьям из Украины.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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