Кот Степан из Харькова получил престижную премию в Каннах

Любимый четвероногий блогер Украины кот Степан из Харькова стал обладателем престижной блогерской премии на фестивале в Каннах

Кот Степан получил премию World Influencers and Bloggers Awards / Фото: instagram.com/loveyoustepan/

Харьковский кот Степан продолжает собирать блогерские награды в свою коллекцию. Накануне пушистый инфлюэнсер стал лауреатом премии World Influencers and Bloggers Awards 2022, на которую был номинирован в апреле этого года.

Церемония награждения прошла в Каннах, в пятизвездочном отеле Martinez, и на ней собрались представители разных организаций, блогеры и инфлюэнсеры со всего мира. Средняя стоимость билета на торжество составила 1000 евро.

Реклама

Кот Степан появился на премии в сопровождении известного TikTok-блогера Khaby Lame. Фотографиями с мероприятия пушистый украинец поделился в Instagram.

Спасибо вам всем! Я очень, очень счастлив! – поблагодарил всех своих фанатов кот Степан.

Как и сообщали организаторы World Influencers and Bloggers Awards, во время проведения награждения были собраны средства для помощи детям, пострадавшим во время войны в Украине.

Реклама

Вместе с котом Степаном на награды были номинированы и украинский шеф-повар Евгений Клопотенко, а также певица Джамала.

Также, как мы сообщали ранее, за рубежом кот Степан и его хозяйка заняты волонтерской деятельностью – пушистый блогер помогает собирать средства для помощи своим четвероногим собратьям из Украины.