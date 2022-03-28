Кот Степан собирает средства для помощи пушистым собратьям в Украине

Кот-миллионник Степан собирает финансовую помощь для волонтерских фондов, которые спасают животных в Украине

Кот Степан из Харькова помогает животным в Украине / Фото: instagram.com/loveyoustepan/

Ещё до войны кот Степан стал одним из самых известных "усатых" блогеров в мире. С началом боевых действий в Харькове вместе с хозяйкой он был вынужден покинуть Украину. Сейчас кот–блоггер находится за границей, но все равно мечтает вернуться домой и всеми силами помогает своим четвероногим собратьям на родине.

На странице Степана в Instagram его хозяйка организовала сбор средств, чтобы помочь украинским волонтерским организациям для животных. Как сообщается в аккаунте, вместе с неравнодушными пользователями Сети на помощь украинским животным удалось собрать более 10 тысяч долларов.

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Скриншот: Instagram

Организации, которые получили деньги от Степана, занимаются лечением, обеспечением ухода и питания для всех видов питомцев, а также помогают приютить четвероногих по всему миру. Часть этой суммы пойдёт на помощь Николаевском зоопарку, который серьезно пострадал во время войны с российским оккупантами.

Ваши взносы бесценны – благодаря вашей поддержке мы можем обеспечить достойный уход и лечение каждому животному в Украине, – поблагодарили за пожертвования Степан и его хозяйка.

Ранее мы рассказывали, как Степан стал котом-звездой.