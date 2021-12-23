Козловского перестали узнавать люди, и вот почему

Известный певец Виталий Козловский не на шутку удивил своих поклонников. Он решился кардинально изменить имидж, который его "омолодел"

Виталий Козловский удивил кардинальным изменением образа. / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Виталий Козловский, который назвал свое выступление на День победы в России необдуманным шагом, накануне Нового года решил немного поменять look. Артист решился побрить бороду и усы, которые в последние годы были неотъемлемой частью его образа.

Сегодня я неожиданно вернулся в свои 16, – отметил Козловский Instastories .

Фото: скриншот instagram/vkozlovskiy

Певец признался, что его перестали узнавать на улице. Более того, знакомые не сразу признали его. И не удивительно, ведь звезда стал моложе выглядеть.

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Фото: скриншот instagram/vkozlovskiy

С бритым лицом артист появился на одной радиостанции, где его не узнал охранник. А сами ведущие были очень удивлены таким появлением Козловского. Они отметили, что артист выглядит на 10 лет моложе.

Фото: скриншот instagram/vkozlovskiy

Певец признался поклонникам, что и сам себя не узнал, когда побрился, так что понимает такую реакцию людей. Впрочем, почему решился на такие перемены – артист держит в секрете.

Фото: скриншот instagram/vkozlovskiy

Однако известно, что накануне он всю ночь снимал новый клип. Не исключение, что именно ради съемок певец "пошел на такие жертвы".

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Ранее кардинальными изменениями в имидже шокировал российский артист Николай Басков, который накрасил ногти и набил тату.