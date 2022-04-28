Красавица Даша Астафьева впервые за долгое время рассказала, свободно ли ее сердце

Ведущая проекта "Зірковий шлях" Даша Астафьева рассказала эксклюзивно для зрителей YouTube канала "Украина" о волонтерстве и сердечных делах

Даша Астафьева рассказала о переменах в личной жизни / Фото: instagram.com/da_astafieva

Так, в рамках нового интервью ведучий "Зіркового шляху" Даниэль Салем расспросил теперь уже свою коллегу Дашу Астафьеву о работе волонтера. Певица рассказала, что получает много писем от людей, которых вдохновляет своим примером.

Говорят: "Видим, Даша Астaфьевa работает, как мы можем сидеть, – рассказывает артистка, – когда я поняла, что война дело не одного дня, захотела быть нужной, помогать, но ведь оружие брать, к сожалению, я не могу. Если бы я была образованной в этом направлении, я была бы рада защищать – стрелять я люблю в тире. Я понимаю, что это другое дело. Я услышала, что на одной из кухонь волонтерских организаций нужна помощь шеф-повару. И я приехала: первые дни мыла посуду и пол, а потом поняла, что картофель – это мое. Картошку не так много любит людей чистить, а я села, здесь аудиокниги себе врубаю, каждую картошку целую. К нам приходят такие красивые ребята, мы им подписываем порции. Хочется домашнего уюта. У нас команда, некоторые люди уезжают, некоторые возвращаются. Около 16-20 человек штат. Стараюсь день работать, день дома что-то делать, домашние дела немного успокаивают, потому что у меня такое было, немного я расклеилась.

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Также не обошли вниманием тему личной жизни Даши. Она призналась, что ее сердце не свободно.

После последних моих отношений я сказала, что не буду ничего рассказывать, но я скажу так, что я сейчас очень счастлива, я чувствую себя любимой и настоящей женщиной,

– призналась ведущая "Зіркового шляху" Даша Астафьева.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

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Также отметим, что ранее Даша Астафьева встречалась с Артемом Кимом 5 лет. Но они приняли решение расстаться. При этом они сохранили дружеские отношения.

Напомним, с середины марта "Зірковий шлях" начал выходить в адаптированном к реалиям войны спецформате на YouTube-канале, а в апреле премьерные выпуски программы вместе с другими любимыми проектами и сериалами канала "Украина" вернулись в эфир на канале "ИндигоTV". Каждый день команда "Зіркового шляху" готовит эксклюзивные интервью украинских звезд, которые делятся своим опытом в военное время. Больше видео на YouTube-канале "Зіркового шляху" и на телеканале IndigoTv

С начала российской агрессии в феврале 2022 года канал "Украина" работает в формате трансляции общенационального марафона Единые новости и помогает стране держать информационный фронт. Более актуальные новости здесь: https://t.me/ukraina24tv