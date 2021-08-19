Звезды
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Отставка Виталия Кличко 🍎 Яблочный Спас 📽 Одесский кинофест 🇺🇦 День независимости Украины - 2021

Скарлетт Йоханссон родила

Первое селфи Макsим

Матвиенко получила орден

Женя на связи

Одесский кинофест

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Кристина Остапчук трогательно поздравила супруга с важной для их пары датой

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
19 августа, 11:56
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сегодня ведущий шоу "Співають всі" на телеканале "Украина" Владимир Остапчук и его супруга Кристина отмечают сразу две важные даты для своей пары
Владимир Остапчук и его супруга Кристина отмечают 19 августа годовщину знакомства
Владимир Остапчук и его супруга Кристина отмечают 19 августа годовщину знакомства / Фото: instagram.com/kristygor

Два года назад они познакомились на свадьбе, которую вел Владимир, а Кристина была гостьей. А год назад телеведущий сделал предложение руки и сердца своей избраннице.

Реклама

Кристина опубликовала пост и поблагодарила супруга за эти два года отношений.

Столько всего было за это время, но пусть так же, как на этих фото, мы всегда держим друг друга за руку, всегда смеёмся, а самое главное, никогда не перестали быть собой. Ведь такими мы друг друга узнали и полюбили! – написала Кристина, опубликовав несколько совместных фото с Владимиром.

Владимир и Кристина Остапчук празднуют годовщину знакомства
Владимир и Кристина Остапчук празднуют годовщину знакомства / Фото: instagram.com/kristygor

Владимир и Кристина Остапчук познакомились два года назад на свадьбе
Владимир и Кристина Остапчук познакомились два года назад на свадьбе / Фото: instagram.com/kristygor

Владимир Остапчук не забыл об этой дате. У себя в InstaStories она опубликовал видео с той самой свадьбы.

Реклама

И поделился фото с помолвки.

Напомним, роскошная церемония бракосочетания и свадьба пары состоялись в октябре прошлого года на территории загородного комплекса под Киевом. Как это было - подробнее в нашем материале.

Смотрите эксклюзивное интервью Владимира Остапчука для программы "Зірковий шлях":

Реклама

Другие новости о ведущем:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Одесский кинофестиваль-2021 стартовал
Рианна на шопинге в продуктовом магазине
Концерт ко Дню Независимости
Зиброва не пригласили из-за его характера
Ого!
Цитата дня

Как долго мы ждали встречи с вами. Боже мой, что происходит! Какое счастье вас сегодня видеть и знать, что в зале собрались мои любимые и родные люди. Мои зрители, только мои. Я никому вас не отдам

Ани Лорак певица
Видео с концерта Лорак
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Премьера уже в августе
5 новых сериалов
Интересно
Сольник звезды
Jamala
28 августа/20:00
5 концертов августа
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять