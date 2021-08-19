Кристина Остапчук трогательно поздравила супруга с важной для их пары датой

Два года назад они познакомились на свадьбе, которую вел Владимир, а Кристина была гостьей. А год назад телеведущий сделал предложение руки и сердца своей избраннице.
Кристина опубликовала пост и поблагодарила супруга за эти два года отношений.
Столько всего было за это время, но пусть так же, как на этих фото, мы всегда держим друг друга за руку, всегда смеёмся, а самое главное, никогда не перестали быть собой. Ведь такими мы друг друга узнали и полюбили! – написала Кристина, опубликовав несколько совместных фото с Владимиром.
Владимир Остапчук не забыл об этой дате. У себя в InstaStories она опубликовал видео с той самой свадьбы.
И поделился фото с помолвки.
Напомним, роскошная церемония бракосочетания и свадьба пары состоялись в октябре прошлого года на территории загородного комплекса под Киевом. Как это было - подробнее в нашем материале.
Смотрите эксклюзивное интервью Владимира Остапчука для программы "Зірковий шлях":
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