"Кровь наших детей будет на ваших руках" – Оля Полякова обратилась ко всем "думающим" россиянам

Украинская певица обратилась к россиянам, белорусам и своим соотечественникам с призывом остановить войну

Оля Полякова обратилась к россиянам, белорусам и украинцам / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Сегодня, 24 февраля, Путин начал войну против Украины. На мирные города падают ракеты, из Крыма и Беларуси пошли танки, атаки на Донбассе. Но в России большинство людей слепо продолжают верить, что украинцы стреляют сами по себе. И только к некоторым гражданам начинает доходить, что что-то не так...

Ранее известный российский журналист Юрий Дудь публично поддержал Украину, но, к сожалению, его слова не исправят ситуацию и тот ужас, в котором мы сейчас живем. Не молчат все это время и наши знаменитости: Оля Полякова записала видеообращение к украинцам и россиянам с хлесткими словами.

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Певица напомнила согражданам, что ранее ВВП уже говорил, что ему не нужна Украина, но, как всегда соврал. Мало того, в военных действиях задействована Беларусь, что уже означает полномасштабную агрессию. Циничные аргументы и оправдания больше не имеют смысла.

Я прошу вас, не молчите, иначе кровь ваших мужчин, военных, и кровь наших граждан, наших детей — будет на вашей совете. Я также хочу обратиться к белорусам: не молчите! Не участвуйте в игры в "войнушку" сумасшедшего маньяка. Я прошу всех русских, белорусов: остановите войну!

— обратилась Оля Полякова ко всем причастным.

Напомним, что Светлана Лобода не стала молчать о нападении России на Украину. Певица, которая гастролирует в России, опубликовала у себя в Instagram пост.

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В свою очередь, Алан Бадоев призвал россиян не писать, как им стыдно, а выходить на улицы.