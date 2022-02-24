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"Кровь наших детей будет на ваших руках" – Оля Полякова обратилась ко всем "думающим" россиянам

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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24 февраля, 12:58
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Украинская певица обратилась к россиянам, белорусам и своим соотечественникам с призывом остановить войну
Оля Полякова обратилась к россиянам, белорусам и украинцам
Оля Полякова обратилась к россиянам, белорусам и украинцам / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Сегодня, 24 февраля, Путин начал войну против Украины. На мирные города падают ракеты, из Крыма и Беларуси пошли танки, атаки на Донбассе. Но в России большинство людей слепо продолжают верить, что украинцы стреляют сами по себе. И только к некоторым гражданам начинает доходить, что что-то не так...

Ранее известный российский журналист Юрий Дудь публично поддержал Украину, но, к сожалению, его слова не исправят ситуацию и тот ужас, в котором мы сейчас живем. Не молчат все это время и наши знаменитости: Оля Полякова записала видеообращение к украинцам и россиянам с хлесткими словами.

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Певица напомнила согражданам, что ранее ВВП уже говорил, что ему не нужна Украина, но, как всегда соврал. Мало того, в военных действиях задействована Беларусь, что уже означает полномасштабную агрессию. Циничные аргументы и оправдания больше не имеют смысла.

Я прошу вас, не молчите, иначе кровь ваших мужчин, военных, и кровь наших граждан, наших детей — будет на вашей совете. Я также хочу обратиться к белорусам: не молчите! Не участвуйте в игры в "войнушку" сумасшедшего маньяка. Я прошу всех русских, белорусов: остановите войну!

— обратилась Оля Полякова ко всем причастным.

Напомним, что Светлана Лобода не стала молчать о нападении России на Украину. Певица, которая гастролирует в России, опубликовала у себя в Instagram пост.

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В свою очередь, Алан Бадоев призвал россиян не писать, как им стыдно, а выходить на улицы.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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24 февраля. Татьяна Яблонская. 105 лет назад в этот день родилась украинская художница, жившая при трех социальных укладах – царизме, социализме и в независимой Украине…
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Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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