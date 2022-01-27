Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔴 Расстрелы в Днепре 👊 США отказали России 🗣 Нормандский формат в Париже ✈ Новые правила въезда в ЕС

У Элтона COVID-19

Скандал с Егоровой

Горячий Салем

Сестра Фреймут

Песни о Киеве

Женщины Ван Дамма
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Ксения Мишина готовится к ремонту нового жилья: вспоминаем дизайн ее старой квартиры

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 января, 14:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Известная украинская актриса Ксения Мишина обзавелась собственным жильем в Киеве, чего она хотела долгое время. Как выглядела ее старая квартира, смотрите далее в материале
Актриса вскоре будет делать ремонт в новой квартире
Актриса вскоре будет делать ремонт в новой квартире / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Совсем недавно звезда "Крепостной" поделилась с поклонниками сенсационными новостями: она стала хозяйкой роскошной квартиры в Киеве, на которую она заработала сама. К ремонту в новых 4-комнатных апартаментах звезда пока еще не приступила, а только занимается разработкой концепции. Но поклонники уверены, что в новом доме звезды будет очень стильно, уютно и со вкусом. Ведь старое жилище Ксении Мишиной в этом плане – не промах.

С удовольствием предлагаем вам рассмотреть кадры из ее старой квартиры, откуда Ксения иногда публиковала домашние фото.

Реклама

Как выглядит старая квартира Ксении Мишиной?

Судя по фото, Ксения Мишина любит сдержанные цвета.

Ксения Мишина
Ксения Мишина / Фото: instagram.com/misha.k.ua

В ее доме просторно, большие панорамные окна, из-за чего в комнате очень светло.

Реклама

Ксения Мишина с сыном
Ксения Мишина с сыном / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Также в жилом пространстве обязательно должны быть цветы в горшках и в целом много зелени.

Ксения любит зелень в доме
Ксения любит зелень в доме / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Реклама

Дизайн квартиры Мишиной очень продуманный
Дизайн квартиры Мишиной очень продуманный / Фото: instagram.com/misha.k.ua

А так выглядит кухня артистки.

Готовит актриса нечасто, но и на кухне все оформлено со вкусом
Готовит актриса нечасто, но и на кухне все оформлено со вкусом / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Даже там можно устраивать крутые фотосеты.

Ксения любит фотографироваться
Ксения любит фотографироваться / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Звезда обещала, что будет делиться с поклонниками всеми этапами ремонта, поэтому стоит ожидать больше публикаций и стильных решений, которые можно будет почерпнуть и для себя.

Также читайте, почему Ксения Мишина на самом деле рассталась с Александром Эллертом.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Кавер DZIDZIO на хит Скрябина
YouTube stars
Самые высокооплачиваемые YouTube-звезды (Forbes)
1
Mr. Beast (Джимми Дональдсон) Mr. Beast (Джимми Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджи Райан Каджи
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
Doodle Сегодня
27 января. Льюис Кэрролл. 190 лет назад в Британии появился на свет математик, философ и писатель, автор всемирно известных произведений «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье»…
История дня - за минуту
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Цитата дня

Моя иммиграция в Украину была политической, поэтому эти документы было практически невозможно получить

Алексей Суханов Ведущий ток-шоу "Говорить Україна"
Алексей Суханов - гражданин Украины

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять