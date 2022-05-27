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Ксения Мишина осудила мастера маникюра, отказавшуюся обслуживать русскоязычных клиентов

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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27 мая, 18:47
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В разгар войны РФ против Украины актриса считает, что сейчас не время выяснять отношения и ссориться из-за языка, на котором говорит человек
Ксения Мишина раскритиковала львовского мастера маникюра из-за того, что та отказалась обслуживать русскоязычных клиентов
Ксения Мишина раскритиковала львовского мастера маникюра из-за того, что та отказалась обслуживать русскоязычных клиентов / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Сейчас Ксения Мишина находится в Европе со своим сыном Платоном. Актриса активно ведет Instagram-блог и также дает интервью. Например, недавно Мишина рассказала, что возобновила общение со своим экс-бойфрендом Александром Эллертом.

Кроме этого артистка выражает своим мысли по поводу войны, отношений и жизни в целом. В Instagram-сториз Ксения опубликовала довольно провокационный пост с возмущениями и подняла языковой вопрос в Украине.

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Мишина опубликовала пост мастера маникюра из Львова, которая отказывается обслуживать русскоязычных украинцев. Это оскорбило актрису, так как она в основном общается именно на русском.

Если ты русскоязычный украинец – то ты теперь не украинец? Я испытываю злость и негодование к людям, которые разделяют нас в такое время. Если у тебя за спиной половина жизни на русском языке – это не означает, что ты не достоин элементарной услуги. Абсолютная тупость и неуважение к людям, в том числе которые защищают, любят и воюют за Украину, имея русскоязычное прошлое, – возмущается актриса.

Скриншот: Instagram

Похоже, что этот пост вызвал бурю негодований со стороны подписчиков Ксении, которые, вероятно, начали писать ей в личные сообщения, реагируя на вышесказанные ею слова.

Сегодня утром Мишина написала: "После вчерашних долгих диалогов и споров в директе чувствую себя не очень, энергии совсем нет. Но все равно – доброе утро, Украина".

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Скриншот: Instagram

Отметим, что Ксения Мишина родилась и выросла в Крыму. Позже переехала в Киев, где поступила в Киевский национальный университет им. Карпенко-Карого.

Кстати, недавно Ксения Мишина попрощалась с крейсером "Москва" и Крымом.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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