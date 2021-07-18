Ксения Мишина переживает расставание с Александром Эллертом на пляже в компании подруг (фото)

Спустя 10 месяцев после начала отношений Ксения Мишина и Александр Эллерт расстались. После разрыва актриса уехала с сыном и подругами на курорт

Ксения Мишина отправилась на отдых с сыном и подругами / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Актриса Ксения Мишина, которая после расставания с Александром Эллертом поделилась своим эмоциональным состоянием, решила устроить отдых со своими подругами. Вместе со своими детьми девушки отправились на курорт к морю.

Кадрами с отдыха Ксения Мишина поделилась в своем Instagram-аккаунте. Актриса, в окружении своих подруг и детей, позировала в бикини перед зеркалом. Также девушки сделали кадр на пляже, лежа в воде.

Мои мышки. Обожаю. Спасибо, что всегда рядом. Познание и осознание себя в круге других женщин. Терапия. Встреча с собой, со своей женской сутью, – написала Ксения Мишина.

Ксения Мишина с подругами на море / Фото: instagram.com/misha.k.ua

В то же время Александр Эллерт опубликовал Instastories из аннексированного Крыма, куда они приехали вместе с Ксенией Мишиной еще пару дней назад. Однако неизвестно, находится ли сейчас Ксения в Крыму или уже уехала оттуда после расставания с возлюбленным.

Скриншот Instagram

Напомним, что незадолго до новости о разрыве Ксения Мишина и Александр Эллерт публиковали совместные фото. Никто не мог заподозрить, что вскоре пара расстанется, потому что оба вели себя как настоящие влюбленные. Ни Ксения, ни Александр до сих пор не прокомментировали их расставание и не назвали причину.

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