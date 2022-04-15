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Ксения Мишина простилась с крейсером "Москва" и Крымом: Мой дом стал чудовищем

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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15 апреля, 15:26
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Все свое детство Ксения видела русский военный корабль, прогуливаясь по берегам Севастополя
Ксения Мишина считает, что вместе с крейсером "Москва" уйдет эпоха лжи.
Ксения Мишина считает, что вместе с крейсером "Москва" уйдет эпоха лжи. / Фото: instagram.com/misha.k.ua, Коллаж: Сегодня

В Instagram украинская актриса посвятила целый пост уничтоженному крейсеру "Москва", а также своему родному дому, которого, по ее словам, больше нет – Севастополю.

Ксения Мишина погрузилась в воспоминания. Звезда вспомнила 1996 год, когда она – семилетняя девочка с мамой прогуливаясь на Приморском бульваре, наблюдала за большим кораблем и "ужасно гордилась своим городом".

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Также Мишина вспомнила, как в возрасте 10 лет она с папой ходила на парад в честь дня Победы.

Я иду, смотрю на крейсер "Москва" и мне кажется, что ничего страшного уже не произойдет, ведь такая ужасная трагедия – война – невозможна. Мы уже победили, – делится актриса.

Вспомнила артистка и свои 20 лет. Когда она ехала в поезде из Киева домой после первой сессии в университете. Мишина вспомнила, как проезжая вдоль испещренных бухтами берегов Севастополя, наблюдала за красивыми серыми кораблями и крейсером.

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Мне кажется, что нет места более безопасного, теплого и уютного. Мой дом кажется мне самым добрым, детские воспоминания тёплом растекаются по телу и мне кажется, – написала Ксения.

Сейчас же у Мишиной "нет дома". Его забрали русские изверги. Звезда признается, что она давно отгоревала эту потерю.

Сейчас мой дом стал чудовищем, которое пытается сожрать свое дитя. Флер детских воспоминаний растворился и я вижу как эти машины-убийцы наставили на меня свои орудия. Я ощущаю все это, всю эту кровожадную систему, как обезумевшее животное, которое стонет и разрывает на кровавые куски все, что попадается ему под лапу. И не важно, даже если это его детеныш, – продолжила актриса.

Сейчас Ксения с лёгким сердцем прощается с крейсером "Москва". Мишина рада, что "вместе с этим символом, уйдет целая эпоха лжи, крови и невежества".

Напомним, ранее Ксения Мишина вспомнила одну из своих ролей в сериале "Крепостная" и сделала забавное видео, в котором высмеяла самопровозглашенного президента Беларуси.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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