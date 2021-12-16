Ксения Мишина рассказала, как ее осудил Константин Меладзе: Я чувствовала себя ничтожеством

Украинская актриса поделилась воспоминаниями о своем первом провальном кастинге и сложностях, которые ей пришлось преодолеть в начале карьеры

Ксения Мишина вспомнила неприятный инцидент с Меладзе / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Много лет назад Ксения Мишина, которая раскрыла причину расставания с Александром Эллертом, приехала в Киев, чтобы поступить в театральный университет. Во время подготовки к экзаменам она решила поучаствовать в кастинге на шоу "Украина слезам не верит".

Я шла вопреки своим страхам, таблеткам и тонометру. Если вы спросите, в чем был смысл шоу, я не скажу, но там нужно было уметь делать все, а я не умела ничего и искренне не понимала, что я там делаю, – вспоминает актриса.

В жюри сидел известный композитор Константин Меладзе. Когда он услышал, как поет Ксения, то сразу же остановил ее и жестоко раскритиковал.

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Это было позорно, и мне об этом сказали. Я чувствовала себя ничтожеством. На мой танец реакция была такая же, а вот сценка им понравилась.

Ксения Мишина начинала карьеру с участия в телевизионном шоу / Фото: Скриншот из YouTube

По словам Мишиной, тогда жюри не поскупилось на резкие высказывания. Сейчас же она понимает, что это был кастинг, который потом показывали на телевидении, поэтому они так грубо отозвались о ее выступлении.

В итоге актрису все же взяли на проект из-за привлекательной внешности.

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После всего этого позора я дико расплакалась. Тогда я узнала, какой же силой может обладать красота, но в тот же момент решила, что навстречу мечте я буду идти через профессионализм и бесконечную работу над собой, – делится знаменитость.

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