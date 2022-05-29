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Ксения Мишина рассказала о встрече с крымчанкой: Человек из Крыма уже понимает, что он враг

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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29 мая, 18:28
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Украинская актриса Ксения Мишина рассказала о случайной встрече с крымчанкой за границей и объяснила, почему ее российские коллеги молчат о войне в Украине
Ксения Мишина рассказала об общении с крымчанкой и россиянами
Ксения Мишина рассказала об общении с крымчанкой и россиянами / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Звезда "Крепостной" Ксения Мишина вместе с сыном Платоном была вынуждена уехать в Бельгию, где у нее проходят съемки в новом проекте, но вскоре мечтает вернуться домой.

Актриса родом из крымского города Севастополя. После начала войны в Украине Мишина попрощалась со своей маленькой родиной, оккупированной россиянами.

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По словам Мишиной, у нее остались подруги в Крыму, но говорить о военных действиях в Украине они не хотят из-за страха. Также происходит и с коллегами Ксении из РФ. Об этом актриса рассказала в интервью "Вікна-новини".

Мы сделали плашку для stories, чтобы отмечать российских актеров, чтобы они видели это, но никто не откликнулся. Это не имело никакого смысла. Когда ты боишься жить, быть в своей стране, так и будет. Я сама из Крыма и до сих пор у меня есть подруги, которые живут там. Они так и говорят: "Мы боимся что-нибудь писать и говорить", – рассказала Мишина.

Но, как оказалось, молчат не только те, кто сейчас находится на оккупированных территориях и в России, но и люди, давно выехавшие в другие страны.

Мишина рассказала историю о том, как в отеле в Бельгии познакомилась с девушкой. Актриса заговорила с ней, когда услышала разговор на русском языке.

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Я спросила, откуда она. И она так промолчала сперва, а потом сказала: "Можно я не буду говорить?".Но потом призналась, что она из Крыма. То есть даже человек из Крыма уже понимает, что он враг. Я сказала ей, что я тоже из Крыма, – поделилась актриса.

По мнению Мишиной, сейчас украинцам стоит перестать испытывать агрессию друг к другу, а перенаправить свой гнев только на одно существо – Путина.

Хочется, чтобы все мы научились быть более осознанными, добрыми, начинать как-то справляться с этой ненавистью, понимать момент принятия. Это будет совсем другая воля к победе. Когда мы злые, агрессивные, не знаю, возможно ли так вообще чего-нибудь достичь. Но по поводу желания смерти Путину — это другое. У нас внутри это уже просто не изменить, пока он не умрет, все будут этого желать, – высказалась актриса.

Ранее Ксения Мишина осудила мастера маникюра, отказавшуюся обслуживать русскоязычных клиентов.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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