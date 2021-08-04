Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно

Меган Маркл - 40!

Состояние МакSим

Запрет на въезд Киркорова

Kyivstoner станет отцом

Одесский кинофест

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Ксения Мишина страдает от болей в спине: Это какой-то ужас

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
4 августа, 13:34
Копировать ссылку
Актриса стала судьей в одном из украинских шоу талантов, но прямо в период съемок ей стало плохо. У Ксении "схватила" спина и пришлось срочно обратиться к докторам
Ксения Мишина рассказала о проблемах со спиной
Ксения Мишина рассказала о проблемах со спиной / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Звезда предстоящего сериала "Зломовчання" Ксения Мишина, которая ранее поделилась деталями проекта в эксклюзивном интервью, рассказала о проблемах со здоровьем. По словам актрисы, у нее произошел спазм мышц, из-за чего она не может полностью выпрямиться. Несмотря на боль, Ксения продолжает принимать участие в съемках, однако вчерашний день был для нее крайне сложным.

Об этом телеведущая рассказала в Instastories.

Мне поставили диагноз – спазм мышц. Я просто не могу разогнуться, очень тяжело, – сказала Ксения Мишина.

Актрисе перед съемками пришлось поехать к врачу. "Починить" спину удалось, но ненадолго.

У меня так болит спина, это какой-то ужас. И вчера все врачи, которые были на площадке сказали, что это психосоматика, что я просто очень устала и нужно отдыхать. У меня просто спазм мышц, – поделилась актриса.

Помимо чрезвычайно плотного графика съемок Ксения Мишина недавно пережила и событие в личной жизни. Актриса рассталась со сценаристом Александром Эллертом.

Тогда звезда рассказала, что не хочет больше предавать себя и своего сына. Официальных интервью и других подробностей после расставания ни Ксения, ни Александр не давали. Но поклонники предположили сразу три версии, почему знаменитости могли разорвать отношения.

Александр Эллерт и Ксения Мишина
Александр Эллерт и Ксения Мишина / Фото: instagram.com/ellert_a

Смотрите видеосюжет о самых скандальных звездных разводах:

Узнайте другие новости на тему:

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Леди Гага в платье-накидке от Valentino
Посмотреть больше фото
Все обсуждают
Список артистов, которых пригласили на шоу ко Дню Независимости Украины на "Олимпийском"
Быть в курсе
Цитата дня

Я готова и хочу создать семью. Сегодня я готова признать: дважды побывав замужем, ни разу не хотела по-настоящему создать семью и ни от одного мужчины не хотела родить ребенка.

Наталья Могилевская певица, продюсер
В чем еще призналась Могилевская
Премьера "Девять совсем незнакомых людей" уже в августе
Все, что нужно знать о криповом мини-сериале
Интересно
Сольник звезды
Александр Пономарев
15 августа/20:00
5 концертов августа

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять