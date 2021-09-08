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Ксения Мишина уехала с сыном в Хорватию, пока Эллерт был на свадьбе (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
8 сентября, 15:26
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Актриса Ксения Мишина уехала за границу по работе, но взяла с собой сына. Звезда поделилась серией фото из отеля на берегу моря
Ксения Мишина уехала с сыном в Хорватию
Ксения Мишина уехала с сыном в Хорватию / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина, которая подогрела слухи о воссоединении с Эллертом, отправилась в Хорватию на премьеру нового украино-хорватского сериала "Зломовчання", в котором сыграла главную роль. Вместе со своей звездной мамой поехал и ее сын – Платон, а вот Александра Эллерта, вопреки ожиданиям многих поклонников пары, с ними не было.

Эффектными кадрами из поездки Ксения поделилась в Instastories. Актриса заселилась в один из отелей Дубровника, который находится на южном побережье страны.

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Ксения Мишина показала кадры со своим сыном в Хорватии
Ксения Мишина показала кадры со своим сыном в Хорватии / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Как тут тепленько. Не завидуйте, пожалуйста, что здесь 30 и так красиво. Я благодарю, что сегодня у меня такой прекрасный день, – сказала Ксения Мишина, показывая поклонникам вид на море.

Пока сын актрисы плавал в бассейне, она не упустила возможности словить осенние лучи солнца и позагорать.

Ксения Мишина показала фото из отеля в Хорватии
Ксения Мишина показала фото из отеля в Хорватии / Фото: instagram.com/misha.k.ua

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Тем временем Александр Эллерт запостил в Instastories видео со свадьбы друзей, на которой он работал.

Скриншот Instagram

Напомним, что в сериале "Зломовчання", который выйдет в Украине в декабре этого года на онлайн-платформе OLL.TV, Ксения Мишина сыграла роль мецената Ольги, которая начинает расследовать исчезновение своей племянницы. Драма, раскрывающая столь шокирующую и актуальную даже в наши дни тему сексуального рабства, основана на расследовании хорватского журналиста, что в свое время вызвало общественный резонанс.

Смотрите видео прямо со съемок "Зломовчання":

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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