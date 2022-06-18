Ксения Мишина в свой 33-й день рождения откровенно заговорила о жизни

Украинская актриса Ксения Мишина сегодня отмечает свой 33- день рождения. В своем Instagram "холостячка" поделилась с поклонниками личными наблюдениями

Ксении Мишиной исполнилось 33 года / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина вынуждена встречать свое 33-летие вдали от дома. Сейчас актриса вместе со своим сыном находится в Бельгии, где недавно познакомилась с крымчанкой, которая шокировала ее своими словами о войне.

В честь дня рождения Мишина написала пост в своем Instagram, где рассказала поклонникам о том, какие истины она осознала за это время. Звезда сериала "Крепостная" призналась, что долгое время не понимала, что на самом деле ценно в жизни каждого человека.

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Если вернуться на полгода назад я с легкостью могла перечислить то, чего у меня нет и кем я еще не стала. Но сегодня, я не буду тратить на это драгоценное внимание. Сегодня я благодарю Бога за то, что у меня есть и то, кем я уже стала, – написала Мишина.

Актриса поблагодарила за то, что родилась женщиной и ощутила все радости любви и материнства, а также за все испытания, которые ей пришлось преодолеть на пути к себе. Мишина посоветовала своим читателям наслаждаться жизнью каждую минуту.

Сегодня мне 33 и я выбираю праздновать жизнь. Жизнь, которая есть. Без всех: завтра, когда я стану/заработаю и т.д. Мы не имеем права не праздновать, после того, как Творец показал нам, как близко ходят жизнь и смерть на самом деле. Ведь если можно делать выбор и у нас есть свободная воля, значит, мы можем выбрать ценить то, что есть, радоваться каждому моменту жизни, если даже это кажется безумием, – сказала актриса.

Ранее Ксения Мишина осудила мастера маникюра, отказавшуюся обслуживать русскоязычных клиентов.