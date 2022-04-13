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Ксения Мишина высмеяла Лукашенко: был выпорон и отправлен ко всем чертям

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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13 апреля, 15:15
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Актриса Ксения Мишина вспомнила одну из своих ролей в сериале "Крепостная" и сделала забавное видео, в котором высмеяла президента Беларуси Лукашенко
Ксения Мишина подколола Лукашенко
Ксения Мишина подколола Лукашенко / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Украинская актриса продолжает подшучивать над сторонниками Путина в социальных сетях. Ранее Ксения Мишина подколола россиян продажей нового iPhone, а сейчас посмеялась над Лукашенко.

Звезда сериала "Крепостная" поделилась в своем Instagram забавным видео, где ее героиня из сериала безжалостная графиня Лидия Шефер пообщалась с белорусским президентом. Для него Мишина использовала нашумевший мем с Александром Лукашенко, который рассказал "откуда на Беларусь готовилось нападение...".

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В общем первоначально он приперся к Лидии Ивановне Шефер , пытался ей продать свои сумасшедшие идеи, но слушать она его не стала , сразу заподозрила во лжи и сквернословии… Как ни пытался добиться Лукаш снисхождения барыни , все его уловки оказались тщетны… был выпорон Захаром и отправлен ко всем чертям, а точнее сбывать свою шкуру путлеру, – подписала Мишина.

Фанаты и коллеги Ксении оценили креатив актрисы и посмеялись над "путинским" президентом Беларуси.

  • "Это лучший мем"
  • "Нужно Лидию Шефер послать на этих диктаторов"
  • "В конце не хватает момента, где Лидия Ивановна закапывает его в землю"
Скриншот – instagram.com/misha.k.ua

Ранее Ксения Мишина поздравила с днем рождения своего десятилетнего сына и пожелала ему жить в мирре без войны.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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