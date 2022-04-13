Ксения Мишина высмеяла Лукашенко: был выпорон и отправлен ко всем чертям

Актриса Ксения Мишина вспомнила одну из своих ролей в сериале "Крепостная" и сделала забавное видео, в котором высмеяла президента Беларуси Лукашенко

Ксения Мишина подколола Лукашенко / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Украинская актриса продолжает подшучивать над сторонниками Путина в социальных сетях. Ранее Ксения Мишина подколола россиян продажей нового iPhone, а сейчас посмеялась над Лукашенко.

Звезда сериала "Крепостная" поделилась в своем Instagram забавным видео, где ее героиня из сериала безжалостная графиня Лидия Шефер пообщалась с белорусским президентом. Для него Мишина использовала нашумевший мем с Александром Лукашенко, который рассказал "откуда на Беларусь готовилось нападение...".

Реклама

В общем первоначально он приперся к Лидии Ивановне Шефер , пытался ей продать свои сумасшедшие идеи, но слушать она его не стала , сразу заподозрила во лжи и сквернословии… Как ни пытался добиться Лукаш снисхождения барыни , все его уловки оказались тщетны… был выпорон Захаром и отправлен ко всем чертям, а точнее сбывать свою шкуру путлеру, – подписала Мишина.

Фанаты и коллеги Ксении оценили креатив актрисы и посмеялись над "путинским" президентом Беларуси.

"Это лучший мем"

"Нужно Лидию Шефер послать на этих диктаторов"

"В конце не хватает момента, где Лидия Ивановна закапывает его в землю"

Скриншот – instagram.com/misha.k.ua

Ранее Ксения Мишина поздравила с днем рождения своего десятилетнего сына и пожелала ему жить в мирре без войны.