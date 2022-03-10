Ксения Мишина знатно подколола россиян: "Продаю iPhone! Недорого"

Apple сразу ввел санкции против России после вторжения оккупантов в Украину. Компания остановила всю продажу продукции в стране-агрессоре.
И пока Apple в России в дефиците, украинская актриса Ксения Мишина в шутку опубликовала объявление в Instastories, будто она собирается продать побитый айфон в РФ.
Мишина предложила россиянам купить свой разбитый iPhone всего за 50 тысяч гривен.
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Более того, кинозвезда разместила фото избитого гаджета. Также она написала, что россияне все-таки не смогут купить телефон, поскольку у них нет денег из-за санкций. Упс...
Россия, продаю айфон! Недорого! 200 тысяч рублей. Почти работает. Пишите в личку. Хотя, как вы мне переведете деньги? Хотя откуда у вас деньги?, – обратилась к россиянам Ксения Мишина.
Отметим, что актриса с первого дня вторжение РФ в Украину освещает в Сети правдивую информацию. Также она борется с фейками и пропагандой.
Кстати, пытается и открыть глаза на правду россиянам Маша Ефросинина. Также Оля Полякова призывает весь мир не молчать о войне в Украине.
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