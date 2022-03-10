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Ксения Мишина знатно подколола россиян: "Продаю iPhone! Недорого"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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10 марта, 11:50
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Техника Apple в России – это теперь недоступная роскошь. Поэтому украинская актриса не смогла не потролить за это россиян, поддерживающих войну
Ксения Мишина предложила гражданам РФ побитый IPhone
Ксения Мишина предложила гражданам РФ побитый IPhone / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Apple сразу ввел санкции против России после вторжения оккупантов в Украину. Компания остановила всю продажу продукции в стране-агрессоре.

И пока Apple в России в дефиците, украинская актриса Ксения Мишина в шутку опубликовала объявление в Instastories, будто она собирается продать побитый айфон в РФ.

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Мишина предложила россиянам купить свой разбитый iPhone всего за 50 тысяч гривен.

Более того, кинозвезда разместила фото избитого гаджета. Также она написала, что россияне все-таки не смогут купить телефон, поскольку у них нет денег из-за санкций. Упс...

Скриншот Instastories

Россия, продаю айфон! Недорого! 200 тысяч рублей. Почти работает. Пишите в личку. Хотя, как вы мне переведете деньги? Хотя откуда у вас деньги?, – обратилась к россиянам Ксения Мишина.

Отметим, что актриса с первого дня вторжение РФ в Украину освещает в Сети правдивую информацию. Также она борется с фейками и пропагандой.

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Кстати, пытается и открыть глаза на правду россиянам Маша Ефросинина. Также Оля Полякова призывает весь мир не молчать о войне в Украине.

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Анастасия Рогожинская
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