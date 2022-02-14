Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
✈ Отмена рейсов в Украину 🎤 Скандал на Нацотборе "Евровидения" ⚡ Война с РФ Олимпиада 2022 Олимпиада 2022
Поиск на segodnya.ua

Скандальный Нацотбор

У Серова ребенок

Звезда Евровидения

Кейт на ТВ

Правда о Нацотборе

Признания Мурика
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Ксению Мишину никогда не считали красивой: "Моим желаниям не дано было сбыться"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 февраля, 14:42
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В День влюбленный актриса решила поностальгировать и вспомнить период первых "школьных" симпатий и период влюбленности
Ксения Мишина призналась, что в юности не считала себя красивой
Ксения Мишина призналась, что в юности не считала себя красивой / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина, которая купила четырехкомнатную квартиру в Киеве, признается, что как и все девушки регулярно влюблялась и каждый День святого Валентина "с дрожащим сердцем ждала валентинку именно от тех парней, в которых была влюблена".

Но, начиная с младшей школы, моему желанию не дано было сбыться. Ни разу я не получала валентинок от того, кто занимал мое сердце. Но знаете что? Я не отчаивалась и ежегодно ждала)), – поделилась Мишина в Instagram .

Кроме того, Ксения призналась, что "в школе никогда и никто не считал ее красивой, даже она сама".

Реклама

Ксения Мишина вспомнила о периоде школьных валентинок.
Ксения Мишина вспомнила о периоде школьных валентинок. / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Как добавила актриса, День святого Валентина – один из самых любимых ее праздников.

Для меня этот праздник не просто о влюбленных, это манифест любви! А когда сердце наполнено любовью человеку вообще ничего не страшно, – написала звезда.

Также Ксения Мишина объяснила, чтобы наполнить сердце любовью, ее не нужно получить от кого-то, а отдать.

Реклама

Знаменитость отметила, что в этот день следует признаться в любви тем, кого вы любите. А также нужно поблагодарить родителей за жизнь, обнять детишек. И самое главное – признаться самому себе в любви.

В свою очередь фолловеры засыпали Ксению Мишину комплиментами и отметили, что она красавица и у нее еще будет много валентинок от поклонников:

  • Ксюша, сейчас у тебя будет много валентинок, потому что ты очаровала миллионы мужский сердец! Красивая и стильная!
  • Какая вы красивая.
  • Зато в институте вас считали очень красивой.
  • Красиво. Леди.
Скриншот Instagram/misha.k.ua

Реклама

Напомним, Ксения Мишина была главной героиней первого сезона романтического реалити "Холостячка". В финале шоу девушка выбрала Александра Эллерта, с которым у нее завязались теплые отношения.

Однако в июле 2021 года стало известно, что одна из наиболее обсуждаемых пар украинского шоу-бизнеса больше не вместе. Впоследствии Мишина намекнула, почему они с Эллертом расстались

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Rich stars
ТОП-5 самых богатых звезд мира
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$7.95 млрд
3
Канье Уэст Канье Уэст
$6.8 млрд
4
Опра Уинфри Опра Уинфри
$3.5 млрд
5
Рианна Рианна
$1.7 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сегодня
14 февраля. Майкл Рубенс Блумберг. В этот день ровно 80 лет назад родился один из самых богатых людей планеты, учредитель и владелец ведущего поставщика мировых финансовых новостей Bloomberg, кандидат в президенты США, 108-й мэр Нью-Йорка...
История дня - за минуту
Нестандартная красота
Поддерживаете икону бодипозитива - Лиззо?
Другие модели plus size

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять