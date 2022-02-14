Ксению Мишину никогда не считали красивой: "Моим желаниям не дано было сбыться"

В День влюбленный актриса решила поностальгировать и вспомнить период первых "школьных" симпатий и период влюбленности

Ксения Мишина призналась, что в юности не считала себя красивой / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Ксения Мишина, которая купила четырехкомнатную квартиру в Киеве, признается, что как и все девушки регулярно влюблялась и каждый День святого Валентина "с дрожащим сердцем ждала валентинку именно от тех парней, в которых была влюблена".

Но, начиная с младшей школы, моему желанию не дано было сбыться. Ни разу я не получала валентинок от того, кто занимал мое сердце. Но знаете что? Я не отчаивалась и ежегодно ждала)), – поделилась Мишина в Instagram .

Кроме того, Ксения призналась, что "в школе никогда и никто не считал ее красивой, даже она сама".

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Ксения Мишина вспомнила о периоде школьных валентинок. / Фото: instagram.com/misha.k.ua

Как добавила актриса, День святого Валентина – один из самых любимых ее праздников.

Для меня этот праздник не просто о влюбленных, это манифест любви! А когда сердце наполнено любовью человеку вообще ничего не страшно, – написала звезда.

Также Ксения Мишина объяснила, чтобы наполнить сердце любовью, ее не нужно получить от кого-то, а отдать.

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Знаменитость отметила, что в этот день следует признаться в любви тем, кого вы любите. А также нужно поблагодарить родителей за жизнь, обнять детишек. И самое главное – признаться самому себе в любви.

В свою очередь фолловеры засыпали Ксению Мишину комплиментами и отметили, что она красавица и у нее еще будет много валентинок от поклонников:

Ксюша, сейчас у тебя будет много валентинок, потому что ты очаровала миллионы мужский сердец! Красивая и стильная!

Какая вы красивая.

Зато в институте вас считали очень красивой.

Красиво. Леди.

Скриншот Instagram/misha.k.ua

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Напомним, Ксения Мишина была главной героиней первого сезона романтического реалити "Холостячка". В финале шоу девушка выбрала Александра Эллерта, с которым у нее завязались теплые отношения.

Однако в июле 2021 года стало известно, что одна из наиболее обсуждаемых пар украинского шоу-бизнеса больше не вместе. Впоследствии Мишина намекнула, почему они с Эллертом расстались