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Кто будет вести Нацотбор на "Евровидение"-2022: реакция Сергея Притулы

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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21 января, 15:22
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В эти дни идет активное обсуждение всего, что касается Нацотбора на "Евровидение"-2022 от Украины. Многим интересно, будет ли вести мероприятие Сергей Притула. Его реакция на слухи не заставила себя ждать
Сергей Притула прокомментировал слухи о том, что он может провести Нацотбор на "Евровидение"
Сергей Притула прокомментировал слухи о том, что он может провести Нацотбор на "Евровидение" / Фото: открытые источники

Уже 12 февраля в Центре культуры и искусств НАУ выберут того, кто будет представлять Украину на "Евровидении". А пока что идет активно обсуждение того, кто будет отвечать за атмосферу на финале мероприятия.

В Сети говорят, что это может быть Маша Ефросинина, Сергей Притула, Злата Огневич (на пике волны после "Холостячки") или Тимур Мирошниченко.

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Не выжидая паузу, Сергей Притула решил разъяснить ситуацию, дабы прекратить волну слухов. На своей странице в Instagram шоумен и политик оставил следующее послание, облегчив журналистам работу:

Сергей Притула отреагировал на слухи в Сети
Сергей Притула отреагировал на слухи в Сети / Фото: instagram.com/siriy_ua

Я НЕ планував і НЕ планую долучатись до нацвідбору ЄБ-2022! Те чим я зараз переймаюсь – це масштабування своїх волонтерських потуг на тлі чергової російської загрози та подальше формування політичної партії. Зрештою, я працюю у холдингу SLM, з командою якого мав честь відпрацювати ведучим кілька сезонів нацвідборів. Як частинка колективу, який творив музичну історію України і привів мене до нагороди "Телетріумф" у номінації "Ведучий/ведуча музичної програми/концерту/церемонії" я залишуся разом із нашою командою по той бік екрану, де збираються глядачі!

По словам Притулы, у Суспільного есть свои лица и он поддержит любого, кто станет лицом этого Нацотбора, но дальше он будет смотреть мероприятие только как зритель.

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Поэтому стоит ожидать следующих обновлений по теме.

Вскоре Украина определится со своим представителем для конкурса

К слову, на этой неделе также обсуждают скандал на Нацотборе, в котором оказалась певица ERIA.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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