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Поедет ли Мисс Украина- 2021 на Мисс Мира в Пуэрто-Рико: организаторы дали ответ

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
18 ноября, 12:51
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Победительница Мисс Украина-2021 Александра Яремчук должна вылететь на международный конкурс уже завтра, но столкнулась с трудностями во время получения американской визы
Мисс Украина-2021
Мисс Украина-2021 / Фото: пресс-служба

Как сообщали в пресс-службе конкурса, у комитета "Мисс Украина" было слишком мало времени на сбор документов. Александра Яремчук одержала победу в конкурсе 22 октября, документы подали 26 октября, но Александра там и не получала приглашения на собеседование.

Однако, проблему удалось решить.

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Сегодня утром Александре дали американскую визу на 10 лет. Об этом на пресс-конференции заявила директор конкурса Вероника Щипцова.

Организатор конкурса красоты поблагодарила Министерство иностранных дел Украины за помощь в получении визы.

На пресс-конференции Александра продемонстрировала национальный наряд для Мисс Мира в Пуэрто Рико. Дизайнером наряда стала создатель по костюмам шоу "Маска" на телеканале "Украина" Леся Патока.

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Дизайнером наряда для Александры Яремчук на Мисс Мира в Пуэрто-Рика стала Леся Патока
Дизайнером наряда для Александры Яремчук на Мисс Мира в Пуэрто-Рика стала Леся Патока / Фото: Сегодня

Финал международного конкурса красоты Miss World в Пуэрто-Рико состоится 16 декабря. Однако подготовка к конкурсу и отборочный тур продлятся почти месяц

Отметим, американская виза нужна по той причине, что Пуэрто-Рико является зависимой от США территорией со статусом "неинкорпорированной организованной территории". Верховная власть в Пуэрто-Рико принадлежит Конгрессу США, но территория имеет систему самоуправления.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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