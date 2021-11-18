Поедет ли Мисс Украина- 2021 на Мисс Мира в Пуэрто-Рико: организаторы дали ответ

Как сообщали в пресс-службе конкурса, у комитета "Мисс Украина" было слишком мало времени на сбор документов. Александра Яремчук одержала победу в конкурсе 22 октября, документы подали 26 октября, но Александра там и не получала приглашения на собеседование.
Однако, проблему удалось решить.
Сегодня утром Александре дали американскую визу на 10 лет. Об этом на пресс-конференции заявила директор конкурса Вероника Щипцова.
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На пресс-конференции Александра продемонстрировала национальный наряд для Мисс Мира в Пуэрто Рико. Дизайнером наряда стала создатель по костюмам шоу "Маска" на телеканале "Украина" Леся Патока.
Финал международного конкурса красоты Miss World в Пуэрто-Рико состоится 16 декабря. Однако подготовка к конкурсу и отборочный тур продлятся почти месяц
Отметим, американская виза нужна по той причине, что Пуэрто-Рико является зависимой от США территорией со статусом "неинкорпорированной организованной территории". Верховная власть в Пуэрто-Рико принадлежит Конгрессу США, но территория имеет систему самоуправления.
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