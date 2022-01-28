Куда пропала и чем занимается звезда Х-фактора с кристально чистым голосом – Аида Николайчук

Вы наверняка помните Аиду Николайчук, которая стала победительницей третьего сезона "Х-фактора". С тех пор Аида успела начать сольную карьеру, выйти замуж, развестись и победить в японском вокальном шоу! Мы узнали у певицы, как и чем она сейчас живет

Интервью с Аидой Николайчук - о новых песнях, Х-факторе, сыне и личной жизни / Фото: Скриншот из YouTube, Коллаж: Сегодня, facebook.com/aidatit

Аида Николайчук, которая сейчас выступает под именем AIDA, рассказала о ее новых песнях, личной жизни, отношениях со взрослым сыном, "Х-факторе", поездке в Японию и победе на местном шоу, а также – о тайных увлечениях и своей семье. Обо всем этом читайте в эксклюзивном интервью "Сегодня".

О Love is и личной жизни

Какую песню ни возьми – почти везде будет любовный подтекст. Недавно вышедшая композиция Аиды Николайчук Love is – не исключение, и это понятно сразу благодаря ее названию

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Певица не скрывает – в песне передает личную историю, к сожалению, не со счастливым концом. Аида была замужем за белорусским мотогонщиком Никитой Подольским. Пара прожила вместе пять лет. Разрыв был непростым, ведь казалось – любовь навсегда...

Мы не общаемся, и я даже не собираюсь общаться с ним в дальнейшем, – говорит Аида.

Несмотря на все трудности, артистка окрепла и готова к новым творческим свершениям. При этом Аида признается, что сейчас в ее личной жизни все хорошо.

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Больше на грабли наступать не хочется, а хочется идти вперед и делать все правильно. Слава Богу, сейчас все отлично, – говорит Аида.

О возвращении на сцену

Для Аиды эта песня и манера исполнения – совсем новая и еще не полностью изведанная территория. Пока все хотят видеть ее скромной девушкой с ангельским голоском, поющую "Колыбельную" Полины Гагариной, сама Николайчук смело экспериментирует и не собирается соответствовать ожиданиям публики.

Демо-версию песни Аиде помогла найти ее команда. В шоу-бизнес, как признается певица, возвращаться нелегко. Да еще и пандемия подпортила планы...

Это все (возвращения в шоу-бизнес – Ред.) случилось спонтанно. Был сложный период из-за пандемии. Когда-то мне посоветовали, что нужно всегда идти к своей мечте. Если не можете идти – лягте и лежите по направлению к мечте, – улыбается Аида.

Аида Николайчук возвращается на сцену / Фото: facebook.com/aidatit

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"А вот раньше..."

Но как бы там ни было, многие зрители "Х-фактора" до сих пор следят за судьбой Николайчук и слушают ее исполнение "Колыбельной" на повторе. Новый образ Аиды и ее песни некоторые слушатели принимать напрочь отказываются. Об этом они пишут в комментариях под новыми треками артистки на YouTube.

Честно, эти комментарии ничем не отличаются от тех, что писали под моими предыдущими песнями. То "продалась продюсеру", то "очередная певица, похожая на остальных", "Вот, если бы как раньше…". А как раньше – это, если бы я в тельняшке и чешках пела "Колыбельную". Просто купить и петь ее на всех корпоративах? Ну, так не делается. Это не моя песня! Мне просто надоело – столько лет меня ассоциируют с "Колыбельной", – говорит Аида.

При этом девушка не отрицает, что "Х-фактор" стал для нее стартовой платформой, подарив ей возможность начать свой путь в мире музыки и шоу-бизнеса.

Аида Николайчук на "Х-факторе" / Фото: Скриншот из YouTube

"Х-фактор" и его минусы

Но почему же именно Аиду многие зрители вспоминают до сих пор?

Наверняка вы помните, что во время выступления Николайчук, члены жюри не поверили в то, что девушка поет вживую. Игорь Кондратюк прервал выступление Аиды и судьи попросили ее спеть a capella (без музыки). И только потом все убедились – у Аиды настолько чистый вокал, что казалось, будто она поет под фонограмму.

Там столько моментов сошлось воедино. Это не только моя заслуга. Там все подано было так. Уверена, что это был не продуманный сценарий. Продюсеры просто увидели реакцию жюри и пошло-поехало. Потому что тот же Соседов сначала сомневался – "или да, или нет" – зрители этот момент не видели, – делится Николайчук.

Аида Николайчук рассказала про участие в "Х-факторе" / Фото: facebook.com/aidatit

"Х-фактор" стал отличным стартом для развития Аиды как певицы. Но, не без "сюрпризов", конечно.

У меня об "Х-факторе" самые теплые воспоминания, были моменты, которые я бы не сказала, что они приятные, но эти воспоминания обычно быстро стираются. Он дал мне тот самый пинок – идти дальше, не останавливаться, я увидела, что люди в меня поверили. Однако там были подводные камни, которые мне сыграли не на руку, из-за которых я ушла в тень на долгое время, – откровенничает артистка.

Аида не стала делиться подробностями, но намекнула, что это было из-за контракта с телеканалом СТБ, на котором выходило шоу "Х-фактор", и Sony Music Entertainment.

О семье

Поддерживают творчество Аиды ее самые родные и близкие люди – сын, мама и родная сестра. Сыну артистки уже 19 лет, он будущий переводчик, в институте изучает китайский и английский языки. Однако в соцсетях певицы фото Максима поклонники вряд ли увидят.

Занимается в свободное время он музыкой, играми. В соцсетях мы даже не подписаны друг на друга, сын сам отписался от меня – не хочет, чтобы его ассоциировали со мной. Мое творчество он поддерживает. Максим уже взрослый парень, я стараюсь быть ему другом, – признается Аида.

Также у певицы есть младшая сестра Александра, она моложе артистку на 12 лет и занимается ее соцсетями.

Аида Николайчук с сестрой Александрой / Фото: facebook.com/aidatit

Отличные отношения у Аиды и с ее матерью, а вот с отцом, к сожалению, артистка общается намного реже – только по праздникам.

С сестрой, мамой и крестной мы общаемся прекрасно. Периодически я езжу в Одессу, а иногда и они могут приехать ко мне. Они, конечно же, меня поддерживают и помогают, – рассказывает Аида.

О Японии, караоке-автоматах и победе в вокальном шоу

В 2017 году Аида не просто приняла участие в вокальном шоу в далекой Японии – она стала победительницей проекта! Однако видео выступления артистки в Сети вы не найдете. Почему? Потому что организаторы шоу попросту запретили Аиде публиковать ролики с ее участием. Причины неизвестны.

На конкурсе, где принимала участие Аида, вокал исполнителей оценивала…караоке-машина. И петь Аиде пришлось на японском!

Эта машина – очень чувствительная. Оценивала и силу голоса, и вибрацию, и то, как артист правильно манипулирует микрофоном во время выступления – насколько отдаляет, приближает его, когда поет. Там много нюансов, спеть на 100 баллов – очень непросто, – уверяет Аида.

При этом артистке все же удалось набрать высокий балл и победить в проекте.

О Японии Аида может говорить часами. По словам певицы, эта страна – другой мир, другая планета. Как говорит Аида, Япония покоряет с первых минут – от кимоно вместо халатов в отеле и игровых автоматов с невероятно красивыми игрушками до безумно вкусной еды и караоке-центров.

В Японии пользуются спросом караоке-машины. Там есть огромный каталог английских, китайских, вьетнамских песен. Даже хит Аллы Пугачевой "Миллион алых роз" есть, правда, на японском, – делится Аида.

К слову, удивили Аиду в Японии не только традиции, еда и новые технологии, но и люди.

В отличие от наших людей, японцы очень искренне реагируют на выступление артиста. У нас аплодируют, потому что "так надо", а у них – от души. Сейчас, чтобы людей растормошить на аплодисменты, надо очень сильно постараться. Не раз становилась свидетелем того, как публику упрашивают похлопать на концертах. Меня это очень удивляет, – говорит Аида.

В Японии Николайчук наслаждалась каждой секундой. Когда можно будет путешествовать без COVID-ограничений, артистка надеется снова побывать в этой стране.

Аида Николайчук в Японии, 2017 год / Фото: facebook.com/aidatit

БЛИЦ

Напоследок мы попросили Аиду быстро ответить на несколько вопросов:

Каждое утро я обязательно залезаю в соцсети

залезаю в соцсети Больше всего в себе меня раздражает лень.

лень. Если мне нахамят на улице, в ответ я... зависит от настроения.

зависит от настроения. В мужчинах я больше всего ценю мужественность, честность и ответственность.

мужественность, честность и ответственность. Мой любимый украинский исполнитель – MONATIK.

– MONATIK. Я никогда не прощу предательство, измену.

предательство, измену. Я больше никогда не вернусь в прошлые отношения.

в прошлые отношения. Я мечтаю побывать в Японии.

в Японии. Слабость, за которую стыдно (guilty pleasure) – я периодически играю.

Я с собой работаю, чтобы мне не было за это стыдно, потому что тут такого ничего нет – я периодически играю в компьютерные игры, в шутеры вроде Counter-Strike. Я начала играть с 17 лет. И всегда, когда была возможность, "резалась" в Counter-Strike, – поделилась Аида.

Аида Николайчук / Фото: facebook.com/aidatit

4 марта у Аиды выходит первый EP, куда входит трек Love is...Желаем певице удачи в творчестве и покорения новых вершин