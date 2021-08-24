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Кузьму Скрябина "воскресили" с помощью компьютерных технологий на концерте ко Дню Независимости: видео

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
24 августа, 22:07
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На концерте "Незалежність в нашій ДНК" на стадионе "Олимпийский" в Киеве выступила группа "Скрябин". Вместе с музыкантами "спел" и Кузьма
Кузьма Скрябин "воскрес" и спел на концерте ко Дню Независимости
Кузьма Скрябин "воскрес" и спел на концерте ко Дню Независимости / Фото: Сегодня

Кузьма Скрябин (настоящее имя – Андрей Кузьменко) погиб в 2015 году. Это большая утрата для украинской музыки. Каждый год в день рождения артиста и в день его гибели все украинские знаменитости, а также поклонники Кузьмы, вспоминают его жизнь, поют его песни и делятся теплыми воспоминаниями о музыканте.

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Организаторы концерта ко Дню Независимости решили сделать зрителям сюрприз. Перед ними "выступил" Кузьма. Скорее всего, была использована основанная на искусственном интеллекте технология дипфейк, когда лицо человека на видео можно заменить на совсем другое, и выглядит это весьма реалистично.

Концерт ко Дню Независимости, который проходит на "Олимпийском" в Киеве, начался в 21:00. На мероприятии уже успели выступить такие знаменитости, как Ирина Билык, TAYANNA, группа KAZKA, Христина Соловий, Олег Винник, Олег Скрипка и другие.

Ожидается, что на праздничном концерте выступит София Ротару, которая недавно пела на "Новой волне" в Сочи. К слову, недавно Игорь Кондратюк заявил, что "не выпускал бы" Софию Михайловну на сцену концерта ко Дню Независимости Украины.

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Мы также делали подборку звезд, которые поздравили Украину с 30-летием провозглашения Независимости.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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При всем уважении к легендарности Софии Михайловны Ротару, после ее недавнего выступления на "Новой волне" в Сочи – курорте страны-агрессора, я бы не выпускал ее на сцену концерта ко Дню Независимости.

Игорь Кондратюк телеведущий, продюсер
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