Квартира в престижном ЖК и загородное имение: чем владеет хореограф Влад Яма

Украинский хореограф Влад Яма часто делится в соцсетях фотографиями из поездок и отдыха за границей, но поклонникам, как всегда, интереснее заглянуть в личное пространство знаменитости

Влад Яма имеет квартиру и загородный дом / Фото: YouTube / Новини LIVE

Журналистам программы "Викриття" удалось узнать, какой недвижимостью владеет танцор, которого все помнят еще с момента участия в первых сезонах "Танцев со звездами". К слову, архивными фотографиями того периода Яма поделился в Instagram.

Как стало известно, хореограф владеет небольшими апартаментами в престижной высотке в центре Киева, а также загородным имением по Одесской трассе.

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Однокомнатная квартира Ямы находится в новомодном ЖК "Нью-Йорк концепт хаус", недалеко от костела Святого Николая и Владимирского рынка. Жилая площадь всего 45 квадратных метров, и из окон этого небоскреба открывается увлекательная панорама на столицу.

Интерьер дома выполнен в тёмной гамме, терракот преобладает в кухне-студио, спальня выполнена в бордовых оттенках. На большом шкафу-купе в передней символически изображен силуэт танцора.

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Интерьер в квартире танцора выполнен в терракотовой гамме / Фото: YouTube / Новини LIVE

На сайтах продажи недвижимости, риэлторы за подобные однокомнатные квартиры с ремонтом и отделкой просят полтора-два миллиона гривен.

Квартира хореографа в центре столицы / Фото: YouTube / Новини LIVE

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Более просторные хоромы у семьи Ямы за городом. Здесь в собственном особняке могут спокойно разместиться звёздный танцор, его жена Лилиана и их сын Леон. По официальным документам жилье расположено в поселке Рославичи, на территории коттеджного городка "Березовая роща". Здесь у семьи почти 8 соток земли и двухэтажный домик.

Загородное имение Влада Ямы в поселке Рославичи / Фото: YouTube / Новини LIVE Загородное имение Влада Ямы в поселке Рославичи / Фото: YouTube / Новини LIVE Загородное имение Влада Ямы в поселке Рославичи / Фото: YouTube / Новини LIVE Загородное имение Влада Ямы в поселке Рославичи / Фото: YouTube / Новини LIVE 1 /4

Внутренняя отделка особняка выполнена в стиле лофт. На первом этаже кухня и гостиная с камином. Все светильники авторские и довольно оригинальны: в форме тёрки для моркови или кранов для воды.

Интерьер в доме танцора украшают дизайнерские светильники / Фото: YouTube / Новини LIVE

На втором этаже находится детская Леона, украшенная футбольным стадионом. А в спальне хозяев довольно интересное интерьерное решение – это ванная, стоящая посреди комнаты и декоративная дыра в стене у туалетного столика Лиланы.

В доме Ямы много необычных интерьерных решений / Фото: YouTube / Новини LIVE В доме Ямы много необычных интерьерных решений / Фото: YouTube / Новини LIVE В доме Ямы много необычных интерьерных решений / Фото: YouTube / Новини LIVE 1 /3

В соседней комнате рабочий кабинет Влада в стиле "индастриал" с яркими акцентами на стенах.

Кабинет хореографа в загородном доме – YouTube. Новини LIVE

На дворе огромная лужайка, где ребята гоняют мяч, и место для барбекю. Известно, что звездный хореограф любит жарить стейки.

Так что семья Влада Ямы живет на два дома: то в городе, то за его пределами. А передвигаются между этими двумя локациями Влад и его домашние на люксовом внедорожнике Mercedes Benz GLE 250. Кстати, сейчас такой автомобиль стоит не менее полутора миллионов гривен.

Автомобиль Влада Ямы – YouTube. Новини LIVE

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