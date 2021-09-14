Kyivstoner с россиянами в центре Киева скандировал "Россия": реакция Сети

Украинский рэпер и экс-участник группы "Грибы" Альберт Васильев также заявил, что не знает о боевых действиях, которые продолжаются в нашей стране

Kyivstoner записал видео с россиянами в центре Киева и попал в скандал / Фото: Скриншот из YouTube, instagram.com/kyivstoner/

Недавно Киевстонер записывал в Киеве видео вместе со своими друзьями из России. В ролике рэпер шепотом говорил "Россия", из-за чего в Сети и разгорелся скандал вокруг его персоны.

Активист Сергей Стерненко в своем выпуске в YouTube обратил внимание на этот поступок Альберта Васильева, напомнив, что тот также дружит и работает с российским рэпером Бастой, который неоднократно приезжал с концертами в Украину, при этом поддерживая оккупацию Крыма.

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В Тelegram-канале Стерненко также обнародован скриншот переписки с Киевстонером, где рэперу сделали замечание по поводу его поступка, описанного выше. На что тот в ответ сделал вид, что впервые слышит о военных действиях на территории восточной Украины:

У нас сейчас война? – поинтересовался у собеседника Альберт.

Скриншот из Telegram-канала Стерненко

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В соцсетях позицию Kyivstoner осудили. Вот, что пишут в комментариях о выходке рэпера:

"Шестерка Басты в его днищенском шоу, почему он вообще еще в Украине после постоянных визитов на Россию"

Скриншот из YouTube

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"Обычный клоун, который за рубли сделает все, что хочешь"

Скриншот из YouTube

"О таких как он говорят "Родина там, где жопа в тепле"

Скриншот из YouTube

Кто такой Kyivstoner

Альберт Васильев, он же Киевстонер, был участником коллектива "Грибы", который покинул в 2017 году. У него есть YouTube-канал "Бюджетный Гай Ричи" со скетчами.

Киевстонер и Баста / фото: instagram.com/kyivstoner

Kyivstoner выпустил три альбома, записал совместный трек с alyona alyona, сыграл роль в российском фильме "Майор Гром: Чумной доктор". Альберт сотрудничает с лейблом Gazgolder, который принадлежит Басте.

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