Лесе Никитюк – 34! Мы собрали 10 самых смешных постов ведущей в Instagram (фото)

Леся Никитюк – популярная украинская телеведущая, которая в карман за словом не полезет. И за шуткой тоже! Звездная блондинка нередко проявляет свое чувство юмора не только на ТВ, но и в соцсетях

Лесе Никитюк - 34. Как она шутит в Instagram? / Фото: Коллаж: Сегодня

В Instagram Леся Никитюк в ярких нарядах не только хвастается своими бесконечными ногами, но и развлекает публику шутками и забавными публикациями. Смешных постов в соцсети Леси собралось немало.

"Сегодня" выбрали самые смешные публикации Никитюк, которые она размещала в Instagram в течение последних нескольких месяцев.

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Одна из самых забавных публикаций – где Леся поздравила с днем рождения своего коллегу Богдана Богдановича, который снялся вместе с ней в шоу "Ле Маршрутка".

Леся опубликовала серию фото и видео с Богданом Богдановичем, но мы считаем, что этот снимок вне конкуренции!

Скриншот: Instagram

Никитюк любит коллажи, особенное такие забавные, как этот! На фото Леся "поменялась" головами со своим псом Рафиком.

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Вот, решил выгулять хозяйку, – подписала снимок ведущая.

Скриншот: Instagram

А вы умеете классно зависать после рабочей недели? Вот Леся умеет!

Скриншот: Instagram

Леся любит шутить на тему пышных форм американской теледивы и бизнесвумен Ким Кардашьян. Не впервые Никитюк с помощью ретуши увеличивает себе ягодицы и предлагает фанатам посмотреть на результат:

На ночь намазалась кремом от Ким Кардашьян, и посмотрите! У вас было такое? – шутит Леся в описании к фото.

Скриншот: Instagram

Над собой ведущая тоже умеет пошутить – с помощью ретуши звездная блондинка сделала свои ноги еще более длинными:

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А вы думали, как я так быстро в Киев из Одессы пришла. Одна нога здесь, другая там. Жду смешное в комментариях, – подписала снимок Леся.

Скриншот: Instagram

На фото Леся читает газету с названием "Новости из ротовой полости". Конечно, такого издания не существует, но этот момент очень развеселил публику ведущей. Пост Леся опубликовала на следующий день после того, как взломали ее Instagram-аккаунт.

Если присмотреться, можно увидеть, что на самодельной газете написано: "Взломали Instagram Леси Никитюк".

Скриншот: Instagram

В июле этого года Леся предложила своим подписчикам выбрать жениха, который по роду деятельности больше всего ей подходит – актер, телеведущий, миллиардер, водитель маршрутки и так далее.

Никитюк опубликовала серию коллажей с разными мужчинами – известными и не очень. Примечательно, что первое фото в подборке – это коллаж снимка Леси и фото актера из фильмов для взрослых – Джонни Синса.

Скриншот: Instagram

Леся решила не позировать возле самолета с гламурным видом:

Все видели этих модных див, которые фоткаются перед входом на борт частного самолета, с дорогими сумками в руках, но никогда не показывают выход. Думаю, он выглядит так, – подписала фото Леся.

Скриншот: Instagram

А вот, как Леся отреагировала на новость о расставании Илона Маска с его возлюбленной, Граймс:

Илон Маск развелся. Если что, я согласна, – подписала коллаж Никитюк.

Скриншот: Instagram

И завершает нашу подборку еще один коллаж – таким забавным образом Леся решила прорекламировать компанию, предоставляющую систему охраны для жилых домов и квартир.

На фото – Леся и грабители из легендарного фильма "Один дома".

Скриншот: Instagram

Поздравляем Лесю с днем рождения и желаем ей покорять новые вершины!

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