Леся Никитюк о бывшем ухажере-альфонсе: "Готов был и с женщинами, и с мужчинами"

Леся Никитюк, которая этой осенью повторила образ Кардашьян в Balenciaga, не понаслышке знает, что когда зарабатываешь большие суммы, нужно быть готовым к тому, что найдутся люди, которые захотят на тебе нажиться. Звезда призналась, что ей приходилось встречаться с альфонсами.
С одним так точно. Но проворачивать свои схемы со мной он то ли побоялся, то ли не решился, – рассказала Никитюк в интервью журналу "Добрые советы", сообщает Новый канал.
В то же время ведущая в шутку заявила, что к ней в принципе мужчины подходят со страхом.
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Потом я узнала, что он – конкретный альфонс, который встречается с женщинами за деньги. Ищет шикарную жизнь и готов ради этого на все – быть и с женщинами, и с мужчинами, с кем угодно. Но, слава Богу, меня это обошло стороной, — вспомнила Леся.
Себя в обиду девушка не даст — слишком хорошо разбирается в людях. Кроме того, у нее за плечами более 10-летнего опыта работы в шоу-бизнесе.
Я очень чувствую людей, знаю, что каждому от меня нужно. У меня хорошо развита интуиция, есть нюх и чуйка на людей, — добавила ведущая.
Кстати, раньше Леся Никитюк призналась, что верит в мистику. Телеведущая пользуется услугами мольфара. По словам звезды, таким образом она пытается оградить себя от негатива. Кто еще из знаменитостей верит в потусторонние силы, читайте в нашем материале.
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