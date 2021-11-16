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Леся Никитюк о бывшем ухажере-альфонсе: "Готов был и с женщинами, и с мужчинами"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
16 ноября, 13:13
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У популярной ведущей за плечами более, чем 10-летний опыт работы в шоу-бизе. За эти годы звезда научилась чувствовать людей и понимать, что каждому от нее нужно
Леси Никитюк рассказала о встрече с альфонсом.
Леси Никитюк рассказала о встрече с альфонсом. / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк, которая этой осенью повторила образ Кардашьян в Balenciaga, не понаслышке знает, что когда зарабатываешь большие суммы, нужно быть готовым к тому, что найдутся люди, которые захотят на тебе нажиться. Звезда призналась, что ей приходилось встречаться с альфонсами.

С одним так точно. Но проворачивать свои схемы со мной он то ли побоялся, то ли не решился, – рассказала Никитюк в интервью журналу "Добрые советы", сообщает Новый канал.

В то же время ведущая в шутку заявила, что к ней в принципе мужчины подходят со страхом.

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Телеведущая призналась, что хорошо понимает людей.
Телеведущая призналась, что хорошо понимает людей. / Фото: пресс-служба телеканала "Новый канал"

Потом я узнала, что он – конкретный альфонс, который встречается с женщинами за деньги. Ищет шикарную жизнь и готов ради этого на все – быть и с женщинами, и с мужчинами, с кем угодно. Но, слава Богу, меня это обошло стороной, — вспомнила Леся.

Себя в обиду девушка не даст — слишком хорошо разбирается в людях. Кроме того, у нее за плечами более 10-летнего опыта работы в шоу-бизнесе.

Я очень чувствую людей, знаю, что каждому от меня нужно. У меня хорошо развита интуиция, есть нюх и чуйка на людей, — добавила ведущая.

Кстати, раньше Леся Никитюк призналась, что верит в мистику. Телеведущая пользуется услугами мольфара. По словам звезды, таким образом она пытается оградить себя от негатива. Кто еще из знаменитостей верит в потусторонние силы, читайте в нашем материале.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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